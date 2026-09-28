كلوب عن خسارة ألمانيا أمام اليونان: انتقدوني واتركوا اللاعبين يتطورون

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن الخسارة أمام اليونان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2027.

وقال المدرب الألماني عقب اللقاء: "لسنا بحاجة إلى المبالغة في التشاؤم، فنحن لسنا فريقًا سيئًا، لكن علينا أن ندرك أيضًا أننا لم نصل بعد إلى المستوى المطلوب".

وأضاف: "إذا كان هناك من يستحق الانتقاد، فليكن أنا، أما اللاعبون الجدد فيحتاجون إلى الوقت حتى يتطوروا، واللاعبون أصحاب الخبرة لديهم مكانتهم ويدركون جيدًا حجم المسؤولية".

وأشار كلوب إلى أنه فوجئ ببعض صافرات الاستهجان، موضحًا أن الفريق يجب ألا يستسلم للتشاؤم بعد الخسارة.

واختتم تصريحاته قائلًا: "المستقبل يمكن أن يكون مشرقًا إذا واصلنا العمل، وسنواجه التحديات بكل قوة ونستمر في طريقنا".