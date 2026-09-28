قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تنقل معدات عسكرية لأوكرانيا
هل يجوز جمع صلاة الظهر والعصر في غير السفر؟.. الإفتاء توضح الحالات
سكن لكل المصريين 9.. اليوم بدء حجز 15 ألف وحدة بنظام الإيجار
فتح باب تقليل الاغتراب والتحويل بين كليات جامعة الأزهر حتى 2 أكتوبر
بعد 20 عامًا من الصراع.. ميسي ورونالدو أمام السباق الأخير.. من يكتب اسمه على الهدف الألف؟
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026
القاهرة 32 وأمطار بالساحل والصحراء الغربية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم
موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. التوقيت الشتوي ومواعيد غلق المحال والمطاعم
فيصل بن فرحان في واشنطن لبحث التطورات الدولية مع نظيره الأمريكي
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن المسلم من القرآن والسنة وأدعية النبي
ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان
التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كلوب عن خسارة ألمانيا أمام اليونان: انتقدوني واتركوا اللاعبين يتطورون

يورجن كلوب
يورجن كلوب
علا محمد

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن الخسارة أمام اليونان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2027.

وقال المدرب الألماني عقب اللقاء: "لسنا بحاجة إلى المبالغة في التشاؤم، فنحن لسنا فريقًا سيئًا، لكن علينا أن ندرك أيضًا أننا لم نصل بعد إلى المستوى المطلوب".

وأضاف: "إذا كان هناك من يستحق الانتقاد، فليكن أنا، أما اللاعبون الجدد فيحتاجون إلى الوقت حتى يتطوروا، واللاعبون أصحاب الخبرة لديهم مكانتهم ويدركون جيدًا حجم المسؤولية".

وأشار كلوب إلى أنه فوجئ ببعض صافرات الاستهجان، موضحًا أن الفريق يجب ألا يستسلم للتشاؤم بعد الخسارة.

واختتم تصريحاته قائلًا: "المستقبل يمكن أن يكون مشرقًا إذا واصلنا العمل، وسنواجه التحديات بكل قوة ونستمر في طريقنا".

يورجن كلوب كلوب المدير الفني لمنتخب ألمانيا لمنتخب ألمانيا اليونان دوري الأمم الأوروبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء الإثيوبي

هجوم بمسيرة.. نجاة آبي أحمد من الاغتيال بعد قصف قاعدة جوية في إقليم أوروميا

الارصاد

خلوا بالكم وانتم خارجين.. فرص لسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

الشناوي

تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح: حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

موعد التوقيت الشتوي 2026

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة رسميا

المشجعة التركية

بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الرخ

علامة شقاء.. عالم أزهري يحذر: من أبرز صور غياب الرحمة احتكار السلع

الزوجين

أمين الفتوى يحذر من الإفراط في الإعلان عن النعم ونشر التفاصيل على السوشيال

الزواج

حكم رفض الزواج في الإسلام.. 4 حالات متعلقة بالعلاقة بين الرجل والمرأة

فيديو

صورة من الفيديو

أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد