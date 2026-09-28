رضا عبد العال: رحيل صلاح عن معسكر المنتخب "مش متفق عليه".. وهؤلاء أفضل من أسامة فيصل

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على مغادرة محمد صلاح نجم فريق طرابزون سبور التركي، لمعسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم استعداداً لمواجهة جنوب السودان.

ويحل المنتخب الوطني بقيادة مدربه حسام حسن، ضيفاً على جنوب السودان، غداً الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 ، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:رحيل محمد صلاح عن معسكر المنتخب الوطني ورفضه المشاركة في مباراة جنوب السودان، كان قراراً مفاجئاً من اللاعب، ولم يكن متفقاً عليه مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، والدليل على ذلك استدعاء أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي بشكل مفاجئ.

وأضاف : إذا كان هناك اتفاقاً مسبقاً بين محمد صلاح وجهاز المنتخب على عدم المشاركة في مباراة جنوب السودان، فلماذا لم ينضم أسامة فيصل إلى القائمة منذ بداية المعسكر ليتم تجهيزه؟، لذلك أرى أن صلاح غادر المعسكر بشكل مفاجئ، وذلك اعتراضاً على استبداله مبكراً في مباراة أنجولا الماضية.

وتابع: كان هناك العديد من اللاعبين الذين يستحقون التواجد في قائمة المنتخب الوطني أكثر من أسامة فيصل، وعلى رأسهم يوسف أوباما مهاجم فريق بيراميدز، ومحمود ممدوح مهاجم مودرن سبورت، بالإضافة إلى لاعب آخر من البنك الأهلي وهو أحمد ياسر ريان، وكذلك صلاح محسن مهاجم المصري.