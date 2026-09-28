قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيسي يدعم توسع «أنجلو جولد أشانتي» في مصر ويبحث تطوير الاستكشافات التعدينية
سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026
تفاصيل جديدة في انهيار منزل بالمنيا.. أسفر عن مصرع سيدة وإخلاء 3 منازل مجاورة
قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية
أمستردام تصطدم بتل أبيب.. هولندا تهدد بالرد على قرار إسرائيل بشأن دبلوماسييها في رام الله
الذهب والنحاس والألومنيوم.. ثروات داخل المخلفات الإلكترونية
حالة الطقس اليوم.. أمطار رعدية وسيول محتملة في بعض مناطق السعودية
من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟
موعد التوقيت الشتوي 2026.. مواعيد غلق المحال والمطاعم رسميا
15 ألف شقة بنظام الإيجار.. مي عبدالحميد تكشف التفاصيل وموعد انتهاء التقديم
الدفاع الروسية: استهدفنا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بهجوم ليلي
وزارة الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تنقل معدات عسكرية لأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبد العال: رحيل صلاح عن معسكر المنتخب "مش متفق عليه".. وهؤلاء أفضل من أسامة فيصل

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على مغادرة محمد صلاح نجم فريق طرابزون سبور التركي، لمعسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم استعداداً لمواجهة جنوب السودان.

ويحل المنتخب الوطني بقيادة مدربه حسام حسن، ضيفاً على جنوب السودان، غداً الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 ، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:رحيل محمد صلاح عن معسكر المنتخب الوطني ورفضه المشاركة في مباراة جنوب السودان، كان قراراً مفاجئاً من اللاعب، ولم يكن متفقاً عليه مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، والدليل على ذلك استدعاء أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي بشكل مفاجئ.

وأضاف : إذا كان هناك اتفاقاً مسبقاً بين محمد صلاح وجهاز المنتخب على عدم المشاركة في مباراة جنوب السودان، فلماذا لم ينضم أسامة فيصل إلى القائمة منذ بداية المعسكر ليتم تجهيزه؟، لذلك أرى أن صلاح غادر المعسكر بشكل مفاجئ، وذلك اعتراضاً على استبداله مبكراً في مباراة أنجولا الماضية.

وتابع: كان هناك العديد من اللاعبين الذين يستحقون التواجد في قائمة المنتخب الوطني أكثر من أسامة فيصل، وعلى رأسهم يوسف أوباما مهاجم فريق بيراميدز، ومحمود ممدوح مهاجم مودرن سبورت، بالإضافة إلى لاعب آخر من البنك الأهلي وهو أحمد ياسر ريان، وكذلك صلاح محسن مهاجم المصري.

رضا عبد العال محمد صلاح طرابزون سبور التركي أسامة فيصل منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء الإثيوبي

هجوم بمسيرة.. نجاة آبي أحمد من الاغتيال بعد قصف قاعدة جوية في إقليم أوروميا

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الشناوي

تدخل في الأمور الفنية.. سهام صالح: حارس بيراميدز سبب الأزمة بين الشناوي وحسام حسن

المشجعة التركية

بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

موعد التوقيت الشتوي 2026

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة رسميا

عقد قران

بعد إشهار إسلامه.. شاب ألماني يعقد قرانه على فتاة قناوية وسط أجواء من الفرحة

ترشيحاتنا

حسام حسن

شريف عبد المنعم: حسام حسن أخطأ باستبدال صلاح وهيثم أمام انجولا

الأهلي

الأهلي ينتظر اعتذار حسام حسن واتحاد الكرة أو اللجوء للإجراءات الرسمية

محمد صلاح

بجاتو: علامة استفهام حول تصريح حسام حسن بأن استبدال صلاح "رؤية فنية"

بالصور

فى دقايق.. طريقة عمل عجينة الوافلز

إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:
إليك طريقة عمل عجينة الوافلز:

فيديو

صورة من الفيديو

أمي أمانة في رقبتكم.. مريضة سودانية توصي الأطباء على والدتها قبل دخولها العمليات في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد