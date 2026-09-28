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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«القابضة للمياه» ترفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء والأمطار

المهندس مصطفى الشيمي
المهندس مصطفى الشيمي
علا محمد

 أصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حزمة من التكليفات والإجراءات للشركات التابعة، ضمن خطة الاستعداد المبكر لموسم الشتاء والأمطار، ورفع درجة الجاهزية واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع التغيرات الجوية.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الاستعداد لموسم الشتاء يعتمد على التحرك الاستباقي ورفع جاهزية الشبكات والمحطات والمعدات وفرق الطوارئ، بما يضمن سرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار، والحد من تأثيرها على منظومات الصرف الصحي، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

ووجّه رئيس الشركة القابضة، رؤساء الشركات التابعة بتنفيذ ومراجعة خطط الاستعداد للموسم الشتوي، والتأكد من جاهزية جميع عناصر المنظومة، وعلى رأسها تطهير بالوعات وشنايش الأمطار بصورة دورية، وإصلاح أي تلفيات بها واستكمال تركيب الأغطية اللازمة، وتطهير شبكات الصرف والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة قدرتها الاستيعابية.

كما شدد على رفع كفاءة محطات الرفع الرئيسية التي تستقبل التصرفات من المجمعات الكبرى، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، والتأكد من جاهزية وحدات التوليد الاحتياطية ومصادر التغذية البديلة، مع مراجعة الحالة الفنية للمعدات والسيارات والشفاطات والطلمبات الغاطسة والبدالات، والتأكد من جاهزيتها للعمل عند الحاجة.

وتتضمن خطط الشركات التابعة التمركز الاستباقي وخطط الانتشار للمعدات وسيارات شفط وكسح المياه بالمحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري والمناطق المتوقع حدوث تجمعات للمياه بها، وفقًا لخرائط النقاط الساخنة والخبرات المتراكمة من المواسم السابقة، بما يتيح سرعة التدخل والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

كما وجّه المهندس مصطفى الشيمي بمراجعة خطط انتشار فرق المتابعة الميدانية وفرق التطهير والصيانة ومتابعة المحطات وفقًا لأولوية المواقع، مع استمرار المرور الميداني على الشبكات والمحطات ومواقع تمركز المعدات، والتأكد من جاهزية الأطقم للعمل على مدار الساعة عند الحاجة.

وأشار رئيس الشركة القابضة أن الاستعدادات كذلك تشمل رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل معها، وربطها بفرق الطوارئ والفرق الميدانية، بما يضمن سرعة الاستجابة للبلاغات خلال فترات سقوط الأمطار، مؤكدًا أن سلامة المواطنين واستمرارية الخدمة وسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار تمثل أولوية قصوى لجميع الشركات التابعة.

كما أكدت الشركة القابضة استمرار التنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لرصد التنبؤات الجوية ومعدلات وكثافات الأمطار المتوقعة وربطها بخطط الانتشار والتمركز، إلى جانب التنسيق بين غرف الطوارئ بالشركات التابعة وغرف عمليات الشركة القابضة، ومختلف الأجهزة والجهات المعنية، بما يضمن سرعة تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف لموسم الشتاء والأمطار المهندس مصطفى الشيمي رئيس الشركة القابضة الشركات التابعة بتنفيذ ومراجعة خطط الاستعداد للموسم الشتوي

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