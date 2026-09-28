بجاتو: علامة استفهام حول تصريح حسام حسن بأن استبدال صلاح "رؤية فنية"

تحدثَ تامر بجاتو نجم الأهلي والمنصورة السابق، عن تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والتي أدلى بها عقب التعادل أمام أنجولا في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وتعادل المنتخب الوطني أمام نظيره الأنجولي بدون أهداف في بداية مشواره بتصفيات كأس أمم إفريقيا، ليحصد النقطة الأولى له، ويتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية.



وقال تامر بجاتو في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: هناك علامات استفهام كبيرة حول تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني التي قال فيها إنه قام باستبدال محمد صلاح في الدقيقة 60 من مباراة أنجولا، بسبب رؤية فنية، هذا التصريح بالنسبة لي لم يكن مفهوماً، خاصةً أن الأخير يعيش فترة تألق كبيرة مع فريق طرابزون سبور التركي، وسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في المباراة الماضية أمام المتصدر جالاتا سراي، فما هي الرؤية الفنية التي على أساسها تم استبدال صلاح والدفع بأحمد سيد زيزو!



وتابع: محمد صلاح لم يكن سعيداً بعد استبداله مبكراً في مباراة أنجولا الماضية، وشعر بالدهشة من القرار، والتغيير لم يكن مفهوماً من حسام حسن المدير الفني، خاصةً أن المنتخب كان بحاجة إلى تسجيل هدف، فكيف أبحث عن تسجيل الأهداف وأقوم باستبدال نجم الفريق.