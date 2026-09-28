العمل: توفير 958 فرصة عمل في 12 محافظة بالقطاع الخاص

تفتح وزارة العمل، اليوم الاثنين، نافذة جديدة أمام الشباب الباحثين عن فرصة عمل، من خلال 958 فرصة عمل جديدة وفرتها 43 شركة من شركات القطاع الخاص في 12 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة بصفة منتظمة، في إطار توجه الدولة نحو توفير فرص عمل حقيقية ولائقة، ودعم التشغيل، وتهيئة الشباب للاندماج في سوق العمل.

وتتوزع فرص العمل الجديدة على محافظات القاهرة، والإسكندرية، والسويس، والأقصر، والجيزة، والوادي الجديد، وبورسعيد، والغربية، وقنا، والقليوبية، والفيوم، والشرقية، بما يعكس استمرار جهود وزارة العمل في توسيع نطاق التشغيل وإتاحة فرص متنوعة أمام الشباب في مختلف المحافظات.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن توفير فرص العمل يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتحرك بالتوازي في مسارات متعددة، تشمل التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص التشغيل، وتنفيذ برامج التدريب المهني المجانية، وتنمية مهارات الشباب، وربط برامج التأهيل باحتياجات أصحاب الأعمال ومتطلبات سوق العمل.

ودعا الوزير الشباب إلى المبادرة والتقدم إلى فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، مؤكدًا أن الوزارة تواصل العمل على فتح مسارات جديدة أمام الباحثين عن العمل، سواء من خلال فرص التشغيل المباشر أو برامج التدريب والتأهيل التي تستهدف إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التي يحتاجها سوق العمل.

وشدد "رداد" على أن الوزارة لا تكتفي بإعلان فرص العمل، وإنما تتابع جديتها على أرض الواقع، حيث وجه مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة إجراءات التقديم، والتيسير على الشباب المتقدمين، والتأكد من التزام الشركات المعلنة بالضوابط القانونية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين.

وأوضح وزير العمل أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محورًا أساسيًا في جهود التشغيل، باعتبار أصحاب الأعمال شريكًا رئيسيًا في توفير فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج، فيما تعمل الوزارة على تحقيق التوافق بين احتياجات المنشآت وقدرات الشباب، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويحقق مصلحة طرفي العملية الإنتاجية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويستطيع الراغبون في الالتحاق بالوظائف المعلنة اليوم، التقدم من خلال مديريات العمل بالمحافظات، والإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة، وفقًا لإجراءات التقديم الخاصة بكل فرصة، مع متابعة التفاصيل والبيانات المنشورة عبر القنوات الرسمية لوزارة العمل.

وتأتي نشرة التوظيف الأسبوعية ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوسيع قاعدة التشغيل، وربط الشباب باحتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع في برامج التدريب وتنمية المهارات، بما يسهم في تحويل احتياجات أصحاب الأعمال إلى فرص حقيقية أمام الشباب، وفتح مسارات جديدة نحو العمل اللائق والاستقرار وبناء المستقبل.