انجاز جراحي.. فريق طبي ينجح في استئصال ورم بالغدة الكظرية لطفل بطنطا

نجح الفريق الطبي بمركز أورام طنطا في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لاستئصال ورم بالغدة الكظرية اليمنى لطفل يبلغ من العمر عامين، وذلك بعد معاناته من آلام شديدة بالبطن، تم تحديد الورم بدقة عقب إجراء كافة الفحوصات والتحاليل والأشعات التشخيصية اللازمة.

تفاصيل العملية

وأكد مركز الأورام في بيان صادر عنه أن العملية أُجريت بنجاح واستُؤصل الورم بالكامل دون مضاعفات حيث تماثل الطفل للشفاء بحالة صحية جيدة ومستقرة.

تحرك طبي

كما ضم الفريق الطبي والمشاركون في هذا النجاح كلاً من د. السيد خضر - استاذ جراحة اورام الأطفال بالقصر العينى وبمركز اورام طنطا ود. محمود سليمان - استشاري جراحة الأورام ود. حسين عبد اللطيف - أخصائي جراحة الاورام ود. طارق عبد المقصود - نائب الجراحةو د. محمد شبل - استشاري التخدير ود. رحاب صلاح - أخصائي التخدير بينما فريق التمريض ضم كل من إيمان عبد الجواد، نبيهة علي.

انجاز جراحي



ويأتي هذا الإنجاز استمرارا للجهود المبذولة بمركز أورام طنطا لتقديم مستويات الرعاية الطبية والعلاجية المتقدمة لجميع مرضى الاورام وخاصة الحالات الحرجة لاورام الأطفال.