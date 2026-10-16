رغيف خبز يقطف حياة صانعه.. مقتـ.ل فران على يد زميله بمنشأة ناصر

تحولت مشادة كلامية داخل فرن بمنطقة منشأة ناصر إلى جريمة قتل، بعدما تخلص فران من زميله إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب طريقة عجن الخبز.

كواليس مقتل فران

بدأت تفاصيل الحادث عندما تلقى قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من المستشفى يفيد بوصول شاب 23 سنة يعمل فرانا، جثة هامدة إثر إصابته بجرح قطعي في الرقبة.

وكشفت التحريات أن مشادة نشبت بين الضحية وزميله داخل المخبز لذات الخلاف، وانتظر المجني عليه زميله أثناء عودته لمنزله وحاول الاعتداء عليه بعصا خشبية، مما دفع المتهم لاستلال آلة حادة "كتر" ووجه له ضربة قاتلة برقبته أودت بحياته، متسببة في إصابة المتهم نفسه بجرح في الرأس.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بتشريح الجثمان والتصريح بالدفن.