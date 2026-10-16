لامبورجيني بقوة 920 حصانا تنضم إلى أسطول شرطة دبي

كشفت القيادة العامة لشرطة دبي رسميًا عن انضمام أحدث أيقونات العلامة الإيطالية الفاخرة «لامبورجيني تيميراريو» إلى أسطول دورياتها السياحية الخارقة.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد حرص شرطة دبي المستمر على مواكبة أحدث إنجازات قطاع صناعة السيارات العالمية، وتوفير أسطول أمني متطور يتماشى مع المكانة العالمية المرموقة للإمارة واحتضانها لأبرز السيارات الرياضية والنادرة.

منظومة هجينة خارقة وأداء ميكانيكي مذهل

تعتمد «لامبورجيني تيميراريو» على منظومة دفع هجينة عالية الأداء (HPEV) تجمع بين محرك بنزين جديد كلياً مؤلف من 8 أسطوانات (V8) سعة 4.0 لترات مزود بشاحن توربيني مزدوج، إلى جانب ثلاثة محركات كهربائية متطورة تولد معًا قوة إجمالية مذهلة تبلغ 920 حصانًا.

لامبورجيني تيميراريو

وبفضل هذا المزوج الهندسي الفريد، تنطلق السيارة من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.7 ثانية فقط، لتكون قادرة على فرض السيطرة والملاحقة الفعالة على الطرقات السريعة.

دوريات شرطة دبي الأمنية

تعد شرطة دبي سباقة عالميًا في دمج أروع السيارات الرياضية الخارقة ضمن قوتها الميدانية، بهدف تعزيز التواجد الأمني في وجهات السياحة الحيوية والفعاليات الكبرى، وكسر الصورة النمطية التقليدية لدوريات الشرطة.

ولا يقتصر دور هذه المركبات على المطارات.