في يومه العالمي.. هل يمكن لتمارين النادي الرياضي أن تلحق ضرراً بالعمود الفقري؟

بمناسبة اليوم العالمي لـ العمود الفقري الذي يُسلط الضوء على أهمية صحة العمود الفقري، يُوضح الأطباء كيف يُمكن أن تُؤدي تمارين رفع الأثقال غير الصحيحة إلى إجهاد الظهر، ولماذا تستحق الحقائب المدرسية الثقيلة اهتمامًا خاصًا، وما هي العلامات التحذيرية التي يجب عدم تجاهلها أبدًا.

قد تبدو تمارين الرفعة المميتة الثقيلة، وتمارين القرفصاء غير المُتقنة، والحقائب المدرسية المُثقلة بالكتب الدراسية أمورًا مُختلفة تمامًا. مع ذلك، يُمكن أن تُؤثر كل من تمارين الصالات الرياضية والأوزان التي يحملها الأطفال يوميًا على العضلات والأنسجة الداعمة للعمود الفقري. السؤال الأهم هو ما إذا كانت هذه الأنشطة اليومية تُسبب ضررًا دائمًا، وما الذي يُمكن فعله لحماية الظهر.

يقول الأطباء إن الإجابة تكمن في فهم الفرق بين التحميل الصحي والإجهاد المُفرط. فبينما صُمم العمود الفقري لدعم الحركة وتحمل الأوزان، فإن الأداء غير السليم، وعدم كفاية فترة الراحة، والشعور المُتكرر بعدم الراحة، يُمكن أن تُحوّل الأنشطة الروتينية إلى مصادر مُحتملة للإصابة.

هل يمكن لرفع الأثقال أن يلحق ضرراً دائماً بالعمود الفقري؟



غالباً ما يُلقى باللوم على تمارين القوة في التسبب بآلام الظهر، لا سيما عندما تتضمن التمارين رفع أوزان ثقيلة. ومع ذلك، فإن تجنب الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية تماماً ليس بالضرورة هو الحل الأمثل؛ فإذا أُجريت تمارين المقاومة بشكل صحيح، يمكنها تقوية العضلات الداعمة للعمود الفقري، وتعزيز استقرار الجذع، والمساهمة في تحسين الصحة العامة للجهاز العضلي الهيكلي. ويوضح الدكتور ساي فيكشيث راج باساني، استشاري جراحة العمود الفقري في مستشفى "نارايانا آر إن تاغور" في موكوندابور بمدينة كولكاتا، أن المشكلة لا تكمن في رفع الأثقال بحد ذاته، بل في الطريقة التي يمارس بها الأشخاص هذا النشاط.

يقول الدكتور باساني: "لا تحدث إصابات العمود الفقري بسبب ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية أو رفع الأثقال. في الواقع، إذا تم تنفيذ تمارين القوة بشكل سليم، فإنها يمكن أن تعزز صحة العمود الفقري، وتقوي العضلات الداعمة له، وتحسن استقرار الجذع". وتظهر المشكلات عندما يحاول الأفراد رفع أوزان تفوق قدرتهم الحالية، أو يتبعون وضعيات خاطئة أثناء التمرين، أو يزيدون من كثافة تمارينهم بوتيرة سريعة للغاية. إذ يمكن لهذه الأخطاء أن تضع ضغطاً مفرطاً على الأقراص الفقرية، والمفاصل، والأربطة، والعضلات المحيطة بالعمود الفقري.

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن ألم الظهر الذي يلي التمرين مباشرةً يُشير إلى تلف دائم. في الواقع، قد يحدث ألم في العضلات وإجهاد طفيف بعد ممارسة تمارين غير معتادة أو شاقة، وتتحسن العديد من هذه الإصابات بالراحة والتأهيل المناسبين. مع ذلك، يتطلب الألم المستمر أو المتفاقم عناية طبية.

يوضح الدكتور باساني قائلاً: "إن شعور الشخص بألم في الظهر بعد التمرين لا يعني بالضرورة إصابته بإصابة خطيرة". ويحذر من أن الاستمرار في ممارسة الرياضة رغم الألم أو تجاهل الأعراض لفترات طويلة قد يُفاقم الإصابة ويُصعّب التعافي. وينصح بالتركيز على الأداء الصحيح بدلاً من استخدام أوزان أثقل، وزيادة المقاومة تدريجياً، ومنح الجسم فترة راحة كافية بين التمارين. كما يُنصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الظهر باستشارة الطبيب قبل البدء بتدريبات عالية الكثافة.

يستدعي الألم المستمر، أو التنميل، أو ضعف العضلات، أو الألم الممتد إلى أسفل الساقين، تقييماً طبياً. أما المشاكل الجديدة في التحكم بالمثانة أو الأمعاء، أو التنميل حول منطقة العانة، فتتطلب تقييماً طارئاً.

ما هي عادات الصالة الرياضية التي تُعرّض عمودك الفقري للخطر؟

رفع أوزان تفوق قدرة الجسم الحالية يُعدّ أحد مصادر المشاكل المحتملة. فعندما يبدأ التعب، قد يفقد الشخص السيطرة على حركاته أو يُضعف أسلوبه في أداء التمرين. كما أن زيادة الأوزان بسرعة كبيرة دون منح الجسم الوقت الكافي للتكيف قد يزيد من الإجهاد. وقد يؤدي عدم كفاية فترة الراحة إلى تفاقم المشكلة، خاصةً عند تعريض نفس مجموعات العضلات لتمارين شاقة بشكل متكرر دون راحة كافية.

يوصي الدكتور باساني بإعطاء الأولوية للأداء السليم للحركات بدلاً من التركيز على رفع أوزان ثقيلة، مع زيادة المقاومة تدريجياً ومنح الجسم فترة كافية للتعافي بين الجلسات التدريبية. كما ينبغي على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من مشاكل الظهر استشارة مختص في الرعاية الصحية قبل البدء في تمارين عالية الشدة.

متى ينبغي عليك طلب المساعدة الطبية؟



هناك أعراض معينة لا ينبغي تجاهلها أبداً؛ فآلام الظهر المستمرة، أو الشعور بالتنميل، أو ضعف العضلات، أو الألم الذي يمتد إلى الساقين، تستدعي جميعها تقييماً طبياً. أما ظهور مشاكل جديدة تتعلق بالتحكم في المثانة أو الأمعاء، أو الشعور بالتنميل في منطقة الفخذين (منطقة العجان)، فيتطلب تدخلاً طبياً طارئاً، إذ قد تكون هذه علامات على وجود ضغط شديد على الأعصاب.

يعتمد التعامل الأمثل مع آلام الظهر على سبب الألم وشدته. فبينما قد تتحسن بعض الحالات من خلال الراحة وإعادة التأهيل، تتطلب حالات أخرى إجراء فحوصات دقيقة وعلاجات متخصصة. لذا، لا يُنصح بالاستمرار في ممارسة نفس التمارين دون فهم السبب الكامن وراء الألم المتكرر.

كيف يمكنك حماية عمودك الفقري أثناء ممارسة التمارين؟



الهدف ليس استبعاد تمارين الأثقال من برنامجك الرياضي، بل ممارستها بذكاء. ابدأ بأوزان تتناسب مع قوتك ومستوى خبرتك، وتعلّم الأداء الصحيح للحركات، وزد المقاومة تدريجياً، وامنح جسمك الوقت الكافي للتعافي. إذا تسببت حركة معينة في شعورك بالألم بشكل متكرر، فتوقف عنها واطلب المشورة بدلاً من تكرار المحاولة. أما الأشخاص الذين يعودون إلى ممارسة الرياضة بعد تعرضهم لإصابة في الظهر، فيجب عليهم اتباع توجيهات الطبيب المعالج قبل استئناف الأنشطة البدنية الشاقة.

يقول الدكتور باساني: "في نهاية المطاف، لا ينبغي أن يكون الهدف هو تجنب تمارين الأثقال خوفاً منها، بل ممارستها بذكاء".

وتكتسب نصيحته أهمية خاصة لأولئك الذين يعتقدون أن استخدام أوزان أثقل يعني بالضرورة الحصول على نتائج أفضل. فبناء القوة عملية تدريجية، وتظل جودة الأداء الحركي أكثر أهمية من الرقم المكتوب على الدمبل أو البار. ويُعد "اليوم العالمي للعمود الفقري" تذكيراً بأن صحة العمود الفقري تستحق الاهتمام قبل أن يتحول الألم إلى مشكلة مزمنة. فمن خلال التدريب المناسب، وزيادة الأحمال بشكل تدريجي، واللجوء إلى الرعاية الطبية فور ظهور علامات تحذيرية، يمكن لمعظم الأشخاص تعزيز قوتهم البدنية دون اعتبار العمود الفقري جزءاً هشاً للغاية يمنعهم من ممارسة الرياضة.