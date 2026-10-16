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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيف تحمي قلبك من أضرار المقليات؟.. نصائح مهمة من القومي للتغذية

المقليات
المقليات
ريهام قدري

وجه المعهد القومي للتغذية نصيحة مهمة للحفاظ على صحة القلب والشرايين، مؤكدًا أن استبدال الأطعمة المقلية بوجبات منزلية متوازنة لا يعني الحرمان من الأطعمة المفضلة، وإنما يساعد على تحسين العادات الغذائية وتقليل الإفراط في تناول الدهون غير الصحية.

وأوضح المعهد، في نصيحة توعوية تحت عنوان «قلبك يشكرك»، أن إعداد الطعام في المنزل يمنح الأشخاص فرصة أكبر للتحكم في نوعية الدهون المستخدمة وكمياتها، وهو ما يساهم في اتباع نظام غذائي أكثر توازنًا، خاصة مع الاعتماد المتكرر على الوجبات المقلية والأطعمة الغنية بالدهون.

طرق طهي صحية تحافظ على صحة القلب

وأشار المعهد إلى أهمية اختيار طرق طهي صحية، مثل الشوي والسلق، بدلًا من الاعتماد المستمر على القلي، مع الحرص على إضافة الخضروات إلى الوجبات اليومية، وتناول مصادر الدهون المفيدة، مثل زيت الزيتون، باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

وتساعد هذه الاختيارات على تقليل استهلاك الدهون غير الصحية، خاصة عند الحد من الأطعمة التي تحتوي على الزيوت المهدرجة، والإفراط في تناول المقليات، مع الاهتمام بتنوع مكونات الوجبات وتوازنها.

ولا يقتصر الاهتمام بصحة القلب على نوع الطعام فقط، بل يشمل أيضًا طريقة إعداده وكميات الدهون المستخدمة في الطهي، لذلك يمثل تحضير الوجبات في المنزل فرصة لتبني اختيارات غذائية أكثر وعيًا.

كيف تغيّر عاداتك الغذائية دون حرمان؟

وأكدت النصيحة التوعوية أن تحسين النظام الغذائي لا يتطلب تغيير جميع العادات مرة واحدة أو التخلي تمامًا عن الأطعمة المحببة، بل يمكن البدء بخطوة بسيطة، مثل استبدال وجبة مقلية بوجبة منزلية متوازنة، ثم الاستمرار في إدخال تعديلات تدريجية على الطعام اليومي.

ويساعد التدرج في تغيير العادات الغذائية على جعل الاختيارات الصحية جزءًا من الروتين اليومي، بدلًا من الالتزام بنظام صارم يصعب الاستمرار عليه.

كما يُنصح بالاهتمام بتناول الخضروات بانتظام، وتنويع مصادر البروتين، واستخدام كميات معتدلة من الدهون، مع تقليل تكرار تناول الأطعمة المقلية، بما يدعم اتباع نمط غذائي صحي على المدى الطويل.

نصيحة القومي للتغذية لحماية القلب

وتأتي رسالة «قلبك يشكرك» للتأكيد على أن الخطوات البسيطة في اختيار الطعام وطريقة تحضيره يمكن أن تكون بداية لتغيير إيجابي في نمط الحياة، فاستبدال وجبة واحدة بخيار صحي قد يمهد لاكتساب عادات غذائية أفضل مع مرور الوقت.

وتظل الوقاية من أمراض القلب مرتبطة بمجموعة من العوامل، من بينها التغذية المتوازنة، والنشاط البدني المنتظم، والحفاظ على وزن صحي، والابتعاد عن التدخين، إلى جانب المتابعة الطبية عند الحاجة.

المصدر: المعهد القومي للتغذية.

المقليات المعهد القومي للتغذية القلب والشرايين امراض القلب

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