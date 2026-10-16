طريقة عمل خلطة إزالة البقع من الملابس بمكونات بسيطة في المنزل

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طرق فعالة للتخلص من البقع الصعبة التي تظهر على الملابس نتيجة الدهون أو بقايا الطعام أو الاستخدام اليومي، دون الحاجة إلى شراء منتجات تنظيف باهظة الثمن، ويمكن تحضير خلطة منزلية بسيطة تساعد على تنظيف البقع، باستخدام مكونات متوفرة في معظم المنازل.

مكونات خلطة إزالة البقع من الملابس

يمكن تحضير الخلطة باستخدام ملعقة كبيرة من سائل غسيل الأطباق، وملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، وملعقتين كبيرتين من مسحوق الغسيل السائل، مع إضافة قليل من الماء الفاتر عند الحاجة للحصول على قوام مناسب.

طريقة تحضير خلطة إزالة البقع

في البداية، تُخلط المكونات جيدًا داخل وعاء صغير حتى تتجانس، ثم توضع كمية مناسبة من الخليط على مكان البقعة مباشرة، مع فركها برفق باستخدام فرشاة ناعمة، لتجنب إتلاف أنسجة القماش.

ويُترك الخليط على البقعة لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ثم تُغسل الملابس بالطريقة المعتادة وفقًا لتعليمات العناية الموجودة على الملصق، مع التأكد من اختفاء البقعة قبل تجفيف الملابس.

نصائح مهمة عند استخدام خلطة إزالة البقع

للحصول على أفضل نتيجة، يُنصح بتجربة الخليط على جزء صغير غير ظاهر من الملابس قبل استخدامه، خاصة مع الأقمشة الملونة والحساسة.

كما تختلف طريقة التعامل مع البقع حسب نوعها؛ فبقع الدهون قد تستجيب لسائل غسيل الأطباق، بينما تحتاج بقع الدم إلى الماء البارد، مع تجنب الماء الساخن الذي قد يؤدي إلى تثبيت البقعة في القماش.

ويجب عدم خلط مكونات التنظيف بالكلور أو الأمونيا أو غيرهما من المنظفات، لتجنب التفاعلات الكيميائية الضارة.