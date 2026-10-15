في اليوم العالمي لغسل اليدين.. كل ما تود معرفته وأهميته



يصادف 15أكتوبر اليوم العالمي لـ غسل اليدين، حيث يمكن أن تنتقل العديد من الأمراض المعدية من شخص لآخر عن طريق الأيدي الملوثة، وتشمل هذه الأمراض التهابات الجهاز الهضمي ، مثل السالمونيلا ، والتهابات الجهاز التنفسي، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد وفيروس كورونا (كوفيد-19) .

إن غسل اليدين جيداً بالماء والصابون يمكن أن يساعد في منع انتشار الجراثيم (مثل البكتيريا والفيروسات) التي تسبب هذه الأمراض.

يمكن أن تسبب بعض أنواع التهابات الجهاز الهضمي والتنفسي مضاعفات خطيرة، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار وكبار السن أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

متى يجب غسل اليدين



يجب غسل اليدين جيداً:

بعد استخدام المرحاض

بعد تغيير الحفاضات

قبل وأثناء وبعد تحضير الطعام

بين التعامل مع الطعام النيء والمطبوخ أو الجاهز للأكل

قبل تناول الطعام

بعد تنظيف الأنف أو السعال أو العطس

بعد استخدام منديل ورقي أو منديل قماشي

قبل وبعد رعاية الأطفال المرضى أو أفراد الأسرة الآخرين

بعد التدخين

بعد التعامل مع القمامة أو العمل في الحديقة

بعد التعامل مع الحيوانات

عندما تصل إلى المنزل، توجه إلى منازل الآخرين، أو إلى أماكن الفعاليات، أو إلى العمل.

تجنب لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدٍ غير مغسولة.

إذا شعرت برغبة في السعال أو العطس، فتأكد من السعال أو العطس في منديل ورقي ثم تخلص منه واغسل يديك.

إذا لم يكن لديك منديل، فاسعل أو أعطس في مرفقك. فهو جزء من جسمك أقل عرضة لملامسة الأسطح الأخرى، وسيساعد في منع انتشار الجراثيم الضارة.

كيفية غسل اليدين بشكل صحيح



لغسل اليدين بشكل صحيح:

بلل يديك بماء نظيف جارٍ، ثم أغلق الصنبور.

ضع الصابون وافركه جيداً لمدة 20 ثانية (أو لفترة أطول إذا كانت الأوساخ متغلغلة).

افرك يديك معًا بسرعة على جميع أسطح يديك ومعصميك.

لا تنسي ظهر يديكِ ومعصميكِ وبين أصابعكِ وتحت أظافركِ.

إذا أمكن، انزع الخواتم والساعات قبل غسل يديك، أو تأكد من تحريك الخواتم لغسل ما تحتها، حيث يمكن أن توجد الكائنات الدقيقة.

اشطف جيداً تحت الماء الجاري وتأكد من إزالة جميع آثار الصابون.

جفف يديك باستخدام منشفة نظيفة أو اتركهما تجفان في الهواء.

من الأفضل استخدام المناشف الورقية (أو منشفة قماشية للاستخدام مرة واحدة).

جفف المنطقة أسفل أي خواتم، لأنها قد تكون مصدراً للتلوث في المستقبل إذا ظلت رطبة.

يمكن استخدام مجففات الهواء الساخن.

في المنزل، أعطِ كل فرد من أفراد الأسرة منشفته الخاصة واغسل المناشف باستمرار.