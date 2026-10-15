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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الباذنجان المحشو على الطريقة الإيطالية.. وصفة بالخضراوات والجبن

الباذنجان المحشو على الطريقة الإيطالية.. وصفة بالخضراوات والجبن
الباذنجان المحشو على الطريقة الإيطالية.. وصفة بالخضراوات والجبن
رنا عصمت

يعد الباذنجان المحشو على الطريقة الإيطالية من الأطباق التي تجمع بين الخضراوات والجبن والأعشاب الطازجة، ويمكن تقديمه كوجبة رئيسية خفيفة أو طبق جانبي بجانب السلطة. 

وقدم موقع وصفة BBC Good Food ، طريقة لتحضير الباذنجان المحشو بالطماطم والزيتون والريحان وجبن الموزاريلا.

طريقة لتحضير الباذنجان المحشو بالطماطم والزيتون والريحان وجبن الموزاريلا..

طريقة عمل الباذنجان بالجبن المخبوز

المكونات:

ثمرتان متوسطتان من الباذنجان.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

بصلة كبيرة مفرومة.

4 فصوص من الثوم المفروم.

12 حبة من الطماطم الكرزية، مقسمة إلى نصفين.

50 جرامًا من الزيتون الأخضر منزوع النوى والمقطع.

حفنة من أوراق الريحان المفرومة.

125 جرامًا من جبن الموزاريلا.

حفنة من فتات الخبز الأبيض.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

يسخن الفرن إلى 220 درجة مئوية، ثم تُقطع كل ثمرة باذنجان بالطول إلى نصفين، مع ترك الجزء العلوي متصلًا قدر الإمكان.

يفرغ جزء من اللب باستخدام ملعقة صغيرة، مع ترك طبقة مناسبة من الباذنجان حول القشرة حتى تحتفظ بشكلها أثناء الطهي.

تدهن أنصاف الباذنجان بقليل من زيت الزيتون، وتغطى بورق الفويل، ثم تخبز لمدة 20 دقيقة تقريبًا حتى تبدأ في الطراوة.

في مقلاة، يسخن باقي الزيت وتضاف البصلة حتى تذبل، ثم يضاف لب الباذنجان المقطع والثوم والطماطم، وتترك المكونات حتى تنضج.

يضاف الزيتون والريحان وجبن الموزاريلا، ثم يتبل الخليط بالملح والفلفل ويقلب جيدًا.

تحشى أنصاف الباذنجان بالخليط، ويرش فتات الخبز على الوجه، ثم تعاد إلى الفرن على درجة 200 مئوية لمدة 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا، حتى يذوب الجبن ويصبح الوجه ذهبيًا.

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الباذنجان المحشو على الطريقة الإيطالية.. وصفة بالخضراوات والجبن

الباذنجان المحشو على الطريقة الإيطالية.. وصفة بالخضراوات والجبن
الباذنجان المحشو على الطريقة الإيطالية.. وصفة بالخضراوات والجبن
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