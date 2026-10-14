طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة.. سر الطعم الغني زي المطاعم

تعتبر صلصة المكرونة الحمراء من أساسيات المطبخ، فهي التي تمنح المكرونة مذاقها المميز ولونها الأحمر الشهي، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة حسب المكونات المتوفرة في المنزل، سواء بالطماطم الطازجة أو الصلصة الجاهزة، مع الثوم والتوابل أو بإضافة الفلفل الحار والأعشاب الإيطالية.

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة تناسب جميع الأذواق، مع مجموعة من الأسرار التي تساعدك في الحصول على صلصة متماسكة وغنية بالطعم، للشيف سارة الحافظ.

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء التقليدية

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

المكونات:

5 حبات طماطم متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

3 فصوص ثوم مفروم.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

رشة سكر اختيارية لتقليل حموضة الطماطم.

نصف كوب ماء ساخن حسب الحاجة.

طريقة التحضير:

اغسلي الطماطم جيدًا، ثم ابشريها أو اضربيها في الخلاط حتى تصبح ناعمة.

ضعي الزيت في حلة على نار متوسطة، ثم أضيفي الثوم وقلبيه حتى تظهر رائحته دون أن يتغير لونه كثيرًا.

أضيفي الطماطم ومعجون الطماطم والملح والفلفل الأسود والكمون.

قلبي المكونات جيدًا، واتركي الصلصة على نار هادئة لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى تتسبك ويصبح قوامها أكثر كثافة.

إذا أصبحت الصلصة سميكة أكثر من اللازم، أضيفي قليلًا من الماء الساخن، ثم تذوقيها واضبطي التوابل.

يمكن إضافة المكرونة المسلوقة إلى الصلصة وتقليبها على النار لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى تتشرب النكهة.

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بالثوم

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بوصفات مختلفة

هذه الوصفة مناسبة لمحبي الطعم القوي، خاصة عند تقديم المكرونة بجانب الفراخ المشوية أو البانيه.

المكونات:

4 حبات طماطم مبشورة.

5 فصوص ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملح وفلفل أسود وشطة حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

سخني الزيت في طاسة، ثم أضيفي الثوم والكزبرة الجافة وقلبيهما قليلًا حتى تفوح الرائحة. ضعي الطماطم ومعجون الطماطم والتوابل، واتركي الخليط على نار هادئة حتى يتسبك جيدًا.

ويمكن إضافة ملعقتين من ماء سلق المكرونة إلى الصلصة قبل التقليب، للمساعدة في توزيعها على المكرونة ومنحها قوامًا مناسبًا.

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء الحارة

إذا كنتِ تفضلين الأكلات الحارة، يمكنك تحضير صلصة بطعم مختلف باستخدام الشطة والفلفل الأحمر.

المكونات:

4 حبات طماطم.

3 فصوص ثوم.

حبة فلفل أحمر حار حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

ملعقتان كبيرتان زيت.

ملح وفلفل أسود ورشة بابريكا.

طريقة التحضير:

افرمي الطماطم والفلفل الحار، ثم سخني الزيت وأضيفي الثوم حتى تظهر رائحته. ضعي خليط الطماطم والفلفل ومعجون الطماطم والتوابل، واتركي الصلصة تنضج على نار هادئة لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

يمكن التحكم في درجة الحرارة بتقليل كمية الفلفل الحار أو إزالة بذوره قبل الاستخدام.

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء بالأعشاب الإيطالية

تمنح الأعشاب الإيطالية الصلصة رائحة مميزة، وتناسب المكرونة بالجبنة أو كرات اللحم.

المكونات:

400 جرام طماطم مطحونة.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

فصان من الثوم.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون أو زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة أوريجانو.

نصف ملعقة صغيرة ريحان مجفف.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

سخني الزيت، ثم أضيفي الثوم وقلبيه قليلًا، وبعدها ضعي الطماطم ومعجون الطماطم والتوابل والأعشاب. اتركي الخليط على نار هادئة من 15 إلى 20 دقيقة، مع التقليب من وقت لآخر، حتى يصبح القوام متماسكًا.

ويمكن إضافة أوراق ريحان طازجة في نهاية الطهي للحصول على رائحة أقوى.

طريقة عمل صلصة المكرونة الحمراء السريعة بالصلصة الجاهزة

هذه الطريقة مناسبة للأيام المزدحمة عندما تحتاجين إلى تجهيز الغداء في وقت قصير.

المكونات:

3 ملاعق كبيرة معجون طماطم.

كوب ماء ساخن.

فصان من الثوم المفروم.

ملعقتان كبيرتان زيت.

ملح وفلفل أسود ورشة بابريكا.

رشة سكر اختيارية.

طريقة التحضير:

ضعي الزيت في حلة صغيرة، ثم أضيفي الثوم وقلبيه قليلًا. أضيفي معجون الطماطم وقلبيه لمدة دقيقة، ثم اسكبي الماء الساخن تدريجيًا مع التقليب حتى يذوب المعجون.

تبلي الخليط واتركيه على نار هادئة لمدة 8 إلى 10 دقائق، حتى ينضج ويصبح قوامه مناسبًا. ويمكن إضافة قليل من ماء سلق المكرونة إذا احتجتِ إلى تخفيف الصلصة.

أسرار نجاح صلصة المكرونة الحمراء