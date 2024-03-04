بسبب أمريكا .. طبيبة تفجر مفاجأة عن تناول الطماطم المجففة

نشرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن الطماطم المجففة.

وقالت شيرين في منشورها " أجدادنا جففوا الطماطم في الشمس وذلك لكي تكون متوفرة في فصل الشتاء ، الطماطم المجففة في الشمس كنز من الفوائد ادركتها الدول الأوروبية المحرومة من شمس بلادنا فبدأنا من زمن نصدرها لأوروبا وأمريكا.

فوائد الطماطم المجففة في الشمس:

قالت شيرين إنها تكون بدون اي مواد حافظة تماما ، تحتوي الطماطم المجففة على تقريبا ربع احتياجات الجسم اليومية من ڤيتامين سي ، منخفضة المحتوى من الكربوهيدرات وعالية المحتوى من الألياف التي يحتاجها جهازنا الهضمي لسلامته .



منجم لڤيتامين أ الهام جدا لصحة الإبصار والجلد والاغشية المخاطية والمكافح لبعض انواع السرطان.

مليئة بمضادات الأكسدة التي تقي الجسم من السرطان.



مليئة بالكالسيوم والحديد والمغنيسيوم لصحة القلب والأوعية الدموية ومكافحة ما يترسب بها من بلاوي نتيجة الزيوت والدهون اللي بنتناولها وكمان مفيدة جدا للأنيميا .

كل 10 كيلو طماطم طازجة تنتج منها 800 جرام فقط من الطماطم المجففة المركزة المحتوى والفوائد واللي فترة صلاحيتها بتمتد لسنة كاملة.

كما أن الطماطم الحمراء التي يتم انتقاؤها بعناية ينتج منها طماطم مجففة باللون الأحمر الرائع .