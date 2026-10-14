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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
أسماء عبد الحفيظ

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة عمل صوص الشوكولاتة في المنزل بمكونات بسيطة، وتودين تقديم كل ما هو صحي ومفيد لك ولأطفالك، يمكنكِ تجربة هذه الوصفة التي تعتمد على البسكويت واللبن والزبدة والكاكاو الخام، للحصول على خليط كريمي يمكن استخدامه في تزيين الكيك والدونتس أو حشو السندوتشات الحلوة.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

وتتميز طريقة تحضير صوص الشوكولاتة المنزلي بسهولة خطواتها، كما أنها لا تحتاج إلى شراء مكونات كثيرة أو استخدام الشوكولاتة الجاهزة، ما يجعلها اختيارًا مناسبًا لتحضير حلوى سريعة للأطفال أو لتجديد وصفات الحلويات المعتادة في المنزل.

مكونات صوص الشوكولاتة بالبسكويت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

يمكن تحضير صوص الشوكولاتة باستخدام المكونات التالية:

  • باكيت بسكويت سادة.
  • كوب من اللبن الساخن.
  • قطعة ونصف من الزبدة، بحسب حجم القطعة المستخدمة.
  • نصف كوب من الكاكاو الخام.
  • نصف كوب من السكر.
  • ربع كوب من الزيت.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة في الخلاط

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
  • في البداية، ضعي البسكويت في الخلاط واطحنيه جيدًا حتى يصبح ناعمًا، ثم أضيفي اللبن الساخن والزبدة وقلبي المكونات حتى تبدأ في التجانس.
  • بعد ذلك، أضيفي الكاكاو الخام والسكر، واخفقي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس، مع التأكد من ذوبان السكر وتوزيع الكاكاو بصورة جيدة.
  • وفي الخطوة التالية، أضيفي الزيت تدريجيًا أثناء تشغيل الخلاط، مع الاستمرار في الخفق حتى يصبح الخليط ناعمًا وكريميًا. وإذا لاحظتِ أن القوام سميك أكثر من اللازم، يمكنكِ ضبطه بكمية صغيرة من اللبن، مع مراعاة أن البسكويت يمتص السوائل ويؤثر في درجة تماسك الصوص.
  • بعد الانتهاء، انقلي الخليط إلى وعاء نظيف واتركيه حتى يبرد قليلًا قبل استخدامه في تزيين الحلويات أو حشوها.

استخدامات صوص الشوكولاتة المنزلي

  • يمكن الاستفادة من صوص الشوكولاتة المحضر بالبسكويت في أكثر من وصفة، إذ يمكن فرده داخل شرائح التوست أو العيش الطري لتحضير سندوتشات حلوة، كما يمكن استخدامه لتغطية الكيك والدونتس أو تزيين البان كيك والكريب.
  • ويمكن أيضًا وضع طبقة منه بين طبقات الكيك، أو استخدامه مع قطع البسكويت والفواكه لتحضير حلوى سريعة، حسب القوام الذي تصلين إليه بعد الخلط والتبريد.

نصائح للحصول على قوام كريمي ناعم

  • لضمان نجاح الوصفة، يُفضل طحن البسكويت جيدًا قبل خلطه بباقي المكونات، وإضافة الزيت بالتدريج بدلًا من سكبه دفعة واحدة، حتى تتمكني من التحكم في القوام.
  • كذلك، احرصي على استخدام كاكاو خام غير محلى إذا كنتِ ترغبين في التحكم في درجة حلاوة الصوص، ويمكن تعديل كمية السكر وفقًا للذوق ونوع البسكويت المستخدم.
  • وبما أن الوصفة تحتوي على اللبن، يجب حفظ الصوص في علبة محكمة الإغلاق داخل الثلاجة، وعدم تركه خارجها لفترات طويلة، مع تحضير كمية مناسبة للاستهلاك خلال فترة قصيرة.
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بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت

بكيس بسكويت وكوب لبن.. طريقة عمل صوص الشوكولاتة الاقتصادي في البيت
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