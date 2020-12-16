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طريقة عمل صوص اللوتس فى البيت

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:25 ص
طريقة عمل صوص اللوتس
طريقة عمل صوص اللوتس فى البيت
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أسماء عبد الحفيظ

صوص اللوتس لا يقاوم، ربما لأنه مصنوع من بسكويت القرفة، ويحتوي على قوام زبدة الفول السوداني، ولكن مذاقه مثل خليط بين بسكويت القرفة والزنجبيل.


ويحتاج تحضير صوص اللوتس إلى التركيز على ضبط مقاديره، بحسب نصيحة الشيف أميرة شنب في برنامجها أميرة في المطبخ على شاشة "سي بي سي سفرة"، ويمكن عمله بالمكونات التالية.


صوص لوتس

مكونات وطريقة تحضير صوص اللوتس

المقادير:
ربع كريمة اللوتس
كوب سكر بودرة
لبن حسب الحاجة
ملعقة عسل أبيض


طريقة التحضير:
تخلط كريمة البسكويت واللبن والعسل في بولة بظهر الملعقة. 
يقلب الخليط حتى الحصول على قوام متجانس. 
يمكن أن يقدم صوص اللوتس مع آيس كريم الفانيليا أو كرات اللوتس أو الكيكة. 

نصائح سفرة لنجاح وصفة صوص اللوتس في البيت

-استخدام سكر بودرة ناعم ومنخول قبل الاستعمال، وهذا شرط أساسي لإنجاح الوصفة. 

-عدم تسيح كريمة البسكويت على النار، فهذه الوصفة تحضر على البارد. 

-الانتباه في استعمال مقدار العسل لأن هناك سكر بودرة وضع من قبل. 

-استعمال اللبن وهو في درجة حرارة الغرفة من قبل، ليس ساخنًا ولا باردًا. 

يمكن أيضًا استخدام صوص اللوتس في تزيين الحلويات الباردة والساخنة عن طرق تخفيفه بقوام يتناسب مع الحلو المقدم.

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