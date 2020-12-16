حادق x حلو .. طريقة عمل المطبق الخليجي

مقادير مطبق بالجبنة

4 كوب دقيق

رشة ملح

ماء دافئ

للعجن

جبنة رومي

سمنه

طريقة عمل مطبق بالجبنة

* ضعي في العجانة الدقيق ورشة ملح وقلبيهم وضيفي ماء بالتدريج مع العجن





* اعجني العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم اتركيها قليلا





* شكلي العجينة الى كرات ثم اتركيها مرة اخرى ثم افرديها بالنشابة





* ضعي في العجينة ملعقة سمنة وافرديها عليها ثم ضيفي الجبنة الرومي





* اقفلي العجينة من الحرفين على الجبنة وافردي قليلا ثم ضيفي قليلا من السمنة ثم اغلقي العجينة من كل اطرافها





* ضعي العجينة في طاسة بها سمنة على النار واتركيها قليلا وغطيها ثم اقلبيها على الناحية الاخرى وغطيها مرة اخرى الى ان تنضج او ضعيها في الفرن





طريقة عمل مطبق اللحم السريع لـ غادة التلي

مقادير مطبق اللحم السريع

شرائح سمبوسك

نصف كيلو لحمة

بصل فلفل اخضر

طماطم مكعبات

كمون

بهارات

ملح

فلفل أسود

زيت

ملعقة كبيرة سمنة





طريقة عمل مطبق اللحم السريع

* حمرى البصل مع السمن ثم ضيفي اللحم المفروم و الملح والفلفل والبهارات والكمون ثم ضيفي الفلفل الاخضر وقلبيهم بشكل جيد.





* ارفعيهم من علي النار وضيفي الطماطم ثم افردي شرائح السمبوسك علي شكل اكس وضعي حشو اللحم المفروم ولفي السمبوسك





* اخلطي القليل من الماء والدقيق والصقي بخليط الدقيق السمبوسك ثم ضعي المطبق على صينيه مدهونة مع قليل من الزيت علي الوجه، و ادخليه فرن ساخن حتي يصبح لونه ذهبيا





طريقة عمل مطبق بالموز لـ اسامة السيد

مقادير مطبق بالموز

ملعقة صغيرة ملح

3 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة زيت

1 وربع كوب ماء

موز

عصير ليمون

حبهان

قرفه

فستق

بيض

قرنفل

سكر

عسل

طريقة عمل مطبق بالموز

* قومي بخلط الدقيق مع الملح والسكر ثم ضيفي الزيت ثم الماء بالتدريج واتركيهم يتجانسوا تماما، اقسمي العجينة جزئين.

* افردي العجينة علي سطح مدهون بالزيت و قطعي الموز دوائر وضيفي عليهم حبهان وقرفة وقرنفل وسكر و عصير ليمون و قلبيهم.

* ضعى الموز داخل العجينة وادهنيها ببيض من الجانبين و اغلقيها علي شكل مربع و ضعيها في زيت ساخن علي النار وتقدم.



