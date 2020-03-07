طريقة عمل المطبق.. سهلة ولذيذة

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المطبق اليمني :





طريقة عمل المطبق اليمني المكوّنات مقادير العجينة:

دقيق - كوبان

ماء دافئ - نصف كوب

زيت نباتي - ربع كوب

ملح - ملعقة صغيرة

بيض - 1

مقادير الحشوة:

لحم مفروم - 250 غرام

بصل مفروم - 1

ثوم مفروم - فصّ

طماطم حجم صغير، مفرومة فرما ناعما - 1

كمون - نصف ملعقة صغيرة

بيض - 4

بصل أخضر مفروم - 4

كزبرة يابسة - نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود مطحون - نصف ملعقة صغيرة

ملح - نصف ملعقة صغيرة

جبن أبيض مبشور - 50 غرام

زيت نباتي للقلي - 3 ملاعق كبيرة

طريقة العمل

1- لتحضير العجينة، أخلطي الدقيق مع الملح، البيض، الماء والزيت حتى تتشكل عجينة لينة ومتماسكة.

2- إعجني العجينة واتركيها لترتاح لمدة نصف ساعة.

3- لتحضير الحشوة، سخني ملعقتين من الزيت في قدر على النار، حمّري البصل والثوم ثم أضيفي اللحم وقلّبيه حتى ينضج.

4- أضيفي البصل الأخضر، الطماطم ثم الجبن والبيض ونكّهي بالملح، الفلفل الأسود المطحون، الكزبرة والكمون وحركي حتى تندمج المكونات.

5- قسّمي العجينة إلى قطع صغيرة ومدّيها على سطح مدهون بالزيت ثم ضعي مقدار ملعقة من الحشوة وأغلقيها على شكل مربّع.

6- حمّي ملعقة من الزيت في مقلاة على النار وسخنّي المطبق المحشي حتى يحمرّ من الأسفل ثم اقلبيه إلى الجهة الأخرى.

7- قدّمي المطبّق ساخنًا.









طريقة عمل المطبق بالبيض والكراث





نقدم لكم اليوم طريقة عمل المطبق بالبيض، جربوها في الإفطار بالهنا والشفا.



المقادير المطبق

العجينة :

3 أكواب (450 جم) دقيق.

½ 1 كوب (375 مل) ماء.

1 كوب (250 مل) زيت.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) ملح.



الحشو البيض الكراث

3 – 4 بيضات كبيرة.

ثمرة كراث مقطعة مكعبات صغيرة.

ثمرة فلفل أخضر مقطعة مكعبات صغيرة.

بصلة متوسطة الحجم، مقطعة مكعبات صغيرة.

2 فص ثوم مفروم.

½ كوب (125 جم) لحم مفروم معصج.

¾ كوب (180 جم) جبن موتزاريلا مبشور.

ملعقة كبيرة (15 جم) زبدة، في درجة حرارة الغرفة.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بهارات مشكلة.

ملح وفلفل أسود.



طريقة التحضير المطبق بالبيض :

- في وعاء كبير، ضعي الدقيق و3 ملاعق من الزيت والملح، واعجني، ثم أضيفي الماء تدريجيًا واعجني، حتى تحصلي على عجينة طرية ومتماسكة.

- قسمي العجين إلى 12 كرة، ثم ادهني كل كرة بالزيت من جميع الجهات، ثم رصيها في صينية واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.

- على نار متوسطة، ذوّبي الزبدة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

- أضيفي الثوم والكراث والفلفل الأخضر، وقلبي لمدة 3 دقائق.

- أضيفي اللحم والملح والفلفل الأسود والبهارات، وقلبي لمدة دقيقتين.

- أضيفي البيض وقلبي حتى ينضج ويختلط بباقي المكونات، ثم ضعيه في وعاء واتركيه جانبًا.

- افردي كل كرة من العجين لتكون رقيقة، ثم ضعي كمية من الحشو في منتصف العجين، ثم رشي الجبن فوق الحشو.

- أغلقي الطرف الأيمن والأيسر من العجين إلى الداخل، ثم الطرف العلوي والسفلي إلى الداخل حتى تُغطي الحشو.

- سخني مقلاة غير قابلة للالتصاق، ثم ادهنيها بالزيت، ثم ضعي المطبق واقليه لمدة 4 دقائق، حتى يُصبح لونه ذهبيًا.

- اقلبي المطبق إلى الجهة الأخرى واقليه لمدة 3 – 4 دقائق، حتى يُصبح لونه ذهبيًا، ثم قدميه ساخنًا.

يمكنكِ استبدال الجلاش بدلًا من العجين.









طريقة عمل المطبق السعودي

المقادير

3 كوب دقيق

1 بيضة

2 ملعقة كبيرة زيت

1/2 ملعقة صغيره ملح

1 كوبماء، دافئ

للحشوة:

2 كوب لحم مفروم، معصّج

2 كوب كرّات، مقطع الى قطع صغيره

5 بيض

لتعصيج اللحم،:

2 كوب لحم مفروم

1 بصل حجم صغير، مفرومة

2 ملعقة صغيره سمن

1 ملعقة صغيره كمون ناعم

1 ملعقة صغيره فلفل أسود

2 ملعقة صغيره ملح

طريقة التحضير

في وعاء، تخلط جميع مكونات العجينة جيدًا لتمتزج وتصبح عجينة متماسكة ولينة، ثم تقسم الى ستة اقسام وتوضع في صينية مدهونة بالزيت، وتترك لمدة تصف ساعة لكي ترتاح.

لتحضير اللحم المعصج، يوضع ملعقتية صغيرتين من السمن في اناء على النار، ثم يضاف بصلة صغيره مفرومة وتقلب ال ان يصفر لونها، ثم يضاف اللحم المفروم وتقلب جيدًا.

يتبل اللحم المعصج بملعقة-صغيرة لكل من الفلفل الأسود والكمون وملعقتين صغيرتين من الملح ويترك اللحم على النار الى ان ينضج مع التقليب من حين الى آخر.

يرفع اللحم المعصج عن النار، ثم يضاف اليه البيض والكرات وتقلبوا جيدًا لتمتزج المكونات.

لتحضير المطبق، تفرد كل كرة كن مرات العجين على مسطح مدهون بالزيت، توضع الحشوة في وسط العجينة وتفرد قليلًا ثم تطبق أطراف العجينة على شكل ظرف .

توضع حبات المطبق في صينية على النار حتى تحمر من الاسفل وثم تقلب لتحمر من الوجهين، وتقدم مع شرائح الليمون.













طريقة عمل المطبق الحلو



مقادير المطبق الحلو:

شرائح عجينة مطبق جاهز.

جبنة حلوة.

زبدة.

قطر.

فنجان دقيق مخلوط بالماء لإغلاق الأطراف.



طريقة عمل المطبق الحلو:

- ضعي كميةً من الجبنة فوق شرائح المطبق وأحكمي إغلاقها بواسطة خليط العجين والماء.

- إدهني حبات المطبق الحلو بالزبدة من الأعلى والأسفل ورتبيها في صينية ثم أخبزيها في الفرن حتى تتحمر.

- أسكبي مقدارًا من القطر على حبات المطبق الحلو وقدِّميها ساخةً وبالهناء والشفاء.











