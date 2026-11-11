نتنياهو يهاجم آيزنكوت: مناقشة قضايا أمنية حساسة علنًا خطوة غير مسؤولة

انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» والمعني بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، معتبرًا أنها تمثل خطوة غير مسؤولة، بسبب تناول قضايا أمنية حساسة أمام الرأي العام.

وقال نتنياهو إن مناقشة الملفات الأمنية الحساسة بصورة علنية قد تثير إشكاليات تتعلق بأمن إسرائيل، في إشارة إلى ما تضمنته رسالة آيزنكوت من مواقف وانتقادات بشأن إدارة الملفات الأمنية والسياسية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخلافات السياسية بين نتنياهو وآيزنكوت، على خلفية مساعي الأخير لتشكيل حكومة جديدة، بعد تكليفه بالمهمة عقب الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، والتي لم تسفر عن حصول أي من المعسكرين على أغلبية برلمانية حاسمة، وفقا لـ اسوشيتدبرس.

وكان آيزنكوت قد انتقد نتنياهو بشدة، عقب كلمته أمام الكنيست، واعتبر أن استمرار قيادته للحكومة يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، داعيًا إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية قادرة على التعامل مع التحديات السياسية والأمنية.

كما قرر آيزنكوت إلغاء اجتماع كان مقررًا مع حزب الليكود، برئاسة نتنياهو، لمناقشة ترتيبات تشكيل الحكومة، احتجاجًا على تصريحات رئيس الوزراء بشأن الأحزاب العربية ومشاركتها المحتملة في الائتلاف الحكومي.

وتعكس هذه التطورات اتساع الخلاف بين الجانبين، في وقت يواجه فيه آيزنكوت تحديات تتعلق بتأمين أغلبية برلمانية تسمح له بتشكيل الحكومة، بينما يسعى نتنياهو إلى الدفع باتجاه حكومة وحدة وطنية.