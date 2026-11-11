بعد خسارته بالانتخابات.. آيزنكوت يطالب نتنياهو بضبط النفس

وجّه غادي آيزنكوت المخول بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة رسالة إلى بنيامين نتنياهو، طالبه فيها بتحمل مسؤوليته الوطنية والأمنية خلال المرحلة الحالية، والتحلي بضبط النفس والحذر من اتخاذ خطوات أمنية خطيرة قبل تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست.

تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة

وحذر آيزنكوت من استخدام قوات الأمن دون وجود تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل، مشيرًا إلى أن مثل هذه التحركات قد تترتب عليها تداعيات مدمرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين في مؤسسات الحكم.



كما دعا نتنياهو إلى عدم وضع رؤساء الأجهزة الأمنية أمام معضلة دستورية صعبة، أو إثارة الشكوك بشأن واجباتهم والقرارات التي يتعين عليهم اتخاذها، مؤكدًا ضرورة تمكينهم من أداء مهامهم الأمنية دون الوقوع في تضارب أو التباس بشأن مسؤولياتهم.



وتأتي رسالة آيزنكوت في ظل ما وصفه بقلق متزايد إزاء تقارير تحدثت خلال الأسابيع الأخيرة عن إدخال اعتبارات خارجية في القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل.