رئيس مكتب الرئيس الأوكراني يصف مباحثات أبوظبي بالصعبة

قال كيريلو بودانوف مدير مكتب الرئيس ​الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء ‌إن المحادثات التي استمرت يومين حول إنهاء الحرب مع روسيا، المستمرة ​منذ أكثر من أربع ​سنوات ونصف السنة، كانت صعبة، ⁠لكنها حققت نتائج فيما ​يتعلق بتبادل الأسرى.

محادثات أبوظبي

وكتب بودانوف على ​تيليجرام "كانت المحادثات صعبة. ولا يزال موقف أوكرانيا كما هو: نحن بحاجة إلى ​إنهاء الحرب ووضع إطار ​أمني فعال يضمن سلاما دائما ويمنع تكرار ‌العدوان ⁠الروسي".



وأضاف بودانوف أن المحادثات بشأن تبادل الأسرى أسفرت عن "نتيجة مهمة. ولا يزال إعادة كل ​الأوكرانيين إلى ​ديارهم ⁠أولويتنا القصوى".



ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ​اللفتنانت جنرال ألكسندر زورين ​قوله ⁠إنه عملية كبيرة لتبادل الأسرى جرى الاتفاق عليها خلال المحادثات ⁠قد ​تتم في غضون ​الأسبوعين إلى الأسابيع الثلاثة المقبلة.