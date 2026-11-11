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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس مكتب الرئيس الأوكراني يصف مباحثات أبوظبي بالصعبة

روسيا - أوكرانيا
روسيا - أوكرانيا
إلهام عبد العزيز

قال كيريلو بودانوف مدير مكتب الرئيس ​الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء ‌إن المحادثات التي استمرت يومين حول إنهاء الحرب مع روسيا، المستمرة ​منذ أكثر من أربع ​سنوات ونصف السنة، كانت صعبة، ⁠لكنها حققت نتائج فيما ​يتعلق بتبادل الأسرى.

محادثات أبوظبي 

وكتب بودانوف على ​تيليجرام "كانت المحادثات صعبة. ولا يزال موقف أوكرانيا كما هو: نحن بحاجة إلى ​إنهاء الحرب ووضع إطار ​أمني فعال يضمن سلاما دائما ويمنع تكرار ‌العدوان ⁠الروسي".


وأضاف بودانوف أن المحادثات بشأن تبادل الأسرى أسفرت عن "نتيجة مهمة. ولا يزال إعادة كل ​الأوكرانيين إلى ​ديارهم ⁠أولويتنا القصوى".


ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ​اللفتنانت جنرال ألكسندر زورين ​قوله ⁠إنه عملية كبيرة لتبادل الأسرى جرى الاتفاق عليها خلال المحادثات ⁠قد ​تتم في غضون ​الأسبوعين إلى الأسابيع الثلاثة المقبلة.

روسيا أوكرانيا الحرب مع روسيا محادثات أبو ظبي

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