رئيس مكتب الرئيس الأوكراني يصف مباحثات أبوظبي بالصعبة

قال كيريلو بودانوف مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن المحادثات التي استمرت يومين حول إنهاء الحرب مع روسيا، المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة، كانت صعبة، لكنها حققت نتائج فيما يتعلق بتبادل الأسرى.
محادثات أبوظبي
وكتب بودانوف على تيليجرام "كانت المحادثات صعبة. ولا يزال موقف أوكرانيا كما هو: نحن بحاجة إلى إنهاء الحرب ووضع إطار أمني فعال يضمن سلاما دائما ويمنع تكرار العدوان الروسي".
وأضاف بودانوف أن المحادثات بشأن تبادل الأسرى أسفرت عن "نتيجة مهمة. ولا يزال إعادة كل الأوكرانيين إلى ديارهم أولويتنا القصوى".
ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن اللفتنانت جنرال ألكسندر زورين قوله إنه عملية كبيرة لتبادل الأسرى جرى الاتفاق عليها خلال المحادثات قد تتم في غضون الأسبوعين إلى الأسابيع الثلاثة المقبلة.