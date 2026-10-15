العدس.. مصدر نباتي للبروتين والألياف و يساعد في دعم صحة القلب

يحتل العدس مكانة مهمة ضمن الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، فهو من البقوليات التي توفر البروتين النباتي والألياف والحديد والفولات والبوتاسيوم، كما يتميز بانخفاض محتواه من الدهون المشبعة والصوديوم بصورة طبيعية.

ووفقًا لموقع Harvard Health ، فإن البقوليات، ومنها العدس والفاصوليا والبازلاء، قد تساعد في دعم صحة القلب عندما تحل محل بعض مصادر البروتين أو الكربوهيدرات الأقل فائدة غذائية ضمن النظام الغذائي.

فوائد العدس..

ويحتوي العدس على نوعين من الألياف، القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، ويساعد تناوله ضمن نظام غذائي متوازن على زيادة الشعور بالشبع ودعم انتظام حركة الأمعاء، كما يحتوي على نشا بطيء الهضم ومركبات يمكن أن تعمل غذاءً للبكتيريا النافعة في الأمعاء.

ومن الناحية الغذائية، يوفر العدس الحديد والفولات، وهما عنصران مهمان لتكوين خلايا الدم ووظائف الجسم المختلفة، لكن الاستفادة من الحديد الموجود في المصادر النباتية قد تتحسن عند تناوله مع أطعمة غنية بفيتامين C، مثل الليمون والفلفل والطماطم.

ويمكن أن يساعد تناول البقوليات بانتظام في تحسين بعض عوامل خطر أمراض القلب، مثل مستويات الكوليسترول، خاصة عند استبدالها بأطعمة غنية بالدهون المشبعة، لكن العدس ليس علاجًا منفردًا لارتفاع الكوليسترول أو السكري، ولا يغني عن الأدوية الموصوفة عند الحاجة.

ويمكن الاستفادة منه في إعداد شوربة العدس، أو إضافته إلى السلطات، أو استخدامه في أطباق الخضراوات وللحصول على وجبة متوازنة، يمكن تناوله مع الخضراوات ومصدر مناسب للحبوب الكاملة.