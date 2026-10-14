فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين.. تحمى صحة العين و يعزز المناعة

اليقطين من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، إذ تحتوي على معادن ودهون صحية وبروتين نباتي، ما يجعلها إضافة مفيدة للنظام الغذائي اليومي، خاصة عند تناولها بكميات معتدلة واختيار الأنواع غير المملحة.

وبحسب تقرير نشره موقع EatingWell، فإن بذور اليقطين تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما من المعادن التي تؤدي دورًا مهمًا في دعم وظائف القلب والأوعية الدموية.

ويساعد المغنيسيوم في تنظيم وظائف العضلات والأعصاب، بينما يساهم البوتاسيوم في توازن السوائل بالجسم والتخفيف من تأثير الإفراط في تناول الصوديوم على ضغط الدم.

فوائد متعددة في حبات صغيرة من بذور اليقطين..

ولا تقتصر أهمية بذور اليقطين على المعادن فقط، بل تحتوي أيضًا على دهون غير مشبعة يمكن أن تدعم صحة القلب عندما تحل محل مصادر الدهون الأقل صحية في النظام الغذائي، كما توفر البروتين النباتي الذي يساعد في بناء الأنسجة والحفاظ عليها، إلى جانب عناصر غذائية أخرى يحتاجها الجسم.

ويمكن تناول هذه البذور كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، أو إضافتها إلى السلطات والشوفان والزبادي والشوربة، كما يمكن تحميصها في المنزل للحصول على مذاق مقرمش دون الحاجة إلى كميات كبيرة من الزيت.

ما الكمية المناسبة؟

ورغم فوائدها، فإن بذور اليقطين تحتوي على سعرات حرارية، لذلك يُفضل الانتباه إلى حجم الحصة وعدم الإفراط في تناولها. كما يُنصح باختيار الأنواع غير المملحة، خاصة للأشخاص الذين يحتاجون إلى تقليل الصوديوم في طعامهم.

ويؤكد المحتوى الصحي أن تناول بذور اليقطين لا يُعد علاجًا لارتفاع ضغط الدم، لكنه قد يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن يضم الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات..

المصدر مجلة Foods