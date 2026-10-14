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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد تناول لحم البط .. قيمة غذائية عالية وهذه علاقته بصحة القلب والمناعة

فوائد لحم البط.. هل يتفوق على الفراخ؟
فوائد لحم البط.. هل يتفوق على الفراخ؟
آية التيجي

يُعد لحم البط من مصادر البروتين الحيواني التي تتميز بقيمتها الغذائية، إذ يحتوي على عدد من العناصر المهمة لصحة الجسم، من بينها الحديد والزنك والسيلينيوم وفيتامين B12، فضلًا عن احتوائه على الدهون التي تختلف نسبتها باختلاف الجزء المتناول وطريقة الطهي.

فوائد لحم البط.. هل يتفوّق على الفراخ؟

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أبرز فوائد لحم البط، موضحًا العناصر الغذائية التي يحتوي عليها، والفرق بينه وبين بعض أنواع اللحوم والدواجن، إلى جانب طرق الاستفادة منه مع تقليل كمية الدهون المتناولة.

وأوضح الدكتور أحمد أبو الريش أن لحم البط يتميز باحتوائه على عناصر غذائية مهمة، مشيرًا إلى أن قيمته الغذائية تجعله أحد الخيارات التي يمكن إدراجها ضمن نظام غذائي متنوع.

وأضاف أن البط يُربى في عدد من المحافظات المصرية، من بينها دمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية والبحيرة، ويُقبل عليه كثيرون باعتباره أحد مصادر البروتين الحيواني.

وأشار إلى أن من أبرز الفروق الغذائية بين لحم البط والدجاج محتوى الحديد، موضحًا أن لحم البط قد يحتوي على كمية أكبر منه مقارنة بالدجاج، مع اختلاف القيم الفعلية وفقًا للجزء المستخدم وما إذا كان اللحم مطهوًا بالجلد أو بدونه.

ويرجع اللون الداكن نسبيًا للحم البط إلى ارتفاع محتواه من بروتين الميوجلوبين، وهو بروتين يساعد على تخزين الأكسجين داخل العضلات.

فوائد لحم البط.. هل يتفوق على الفراخ؟

هل يحتوي لحم البط على حديد أكثر من الفراخ؟

يحتوي لحم البط على الحديد، وهو معدن ضروري لتكوين الهيموجلوبين الذي يساعد على نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، كما يساهم في الوقاية من الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد عند تلبية احتياجات الجسم منه.

وذكر الدكتور أحمد أبو الريش في منشوره أن كل 100 جرام من لحم البط قد تحتوي على نحو 3 ملليجرامات من الحديد، مقارنة بنحو 1 ملليجرام في الكمية نفسها من الدجاج.

لكن هذه الأرقام ليست ثابتة في جميع أنواع اللحوم، إذ تختلف باختلاف نوع البط أو الدجاج، والجزء المستخدم، وطريقة الطهي؛ لذلك لا يمكن تعميمها على كل المنتجات دون تحديد مصدر البيانات الغذائية.

فوائد لحم البط.. هل يتفوق على الفراخ؟

دهون البط.. هل تشبه زيت الزيتون؟

من النقاط التي تناولها الدكتور أحمد أبو الريش في منشوره محتوى لحم البط من الدهون، موضحًا أن دهون البط تحتوي على حمض الأوليك، وهو أحد الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة أيضًا في زيت الزيتون.

وترتبط الدهون الأحادية غير المشبعة بإمكانية تحسين مستويات الكوليسترول في الدم عند استخدامها بدلًا من الدهون المشبعة ضمن نظام غذائي متوازن.

ومع ذلك، لا يعني وجود حمض الأوليك أن دهون البط تعادل زيت الزيتون تمامًا من الناحية الصحية؛ إذ تختلف نسب الأحماض الدهنية بينهما، كما أن البط يحتوي على دهون مشبعة أيضًا، وقد ترتفع السعرات الحرارية في الوجبة عند تناول الجلد أو إضافة كميات كبيرة من الدهون أثناء الطهي.

فوائد لحم البط.. هل يتفوق على الفراخ؟

كيف تقلل دهون البط عند الطهي؟

يمكن الاستفادة من لحم البط مع تقليل كمية الدهون المتناولة من خلال اتباع عدد من الخطوات، أبرزها:

ـ إزالة الجلد قبل تناول اللحم إذا كان الهدف تقليل الدهون والسعرات الحرارية.

ـ طهي البط في الفرن بدلًا من القلي العميق.

ـ عمل شقوق سطحية في الجلد عند شويه، دون تقطيع اللحم نفسه، للمساعدة على خروج الدهون أثناء الطهي.

ـ التخلص من الدهون التي تنفصل أثناء التسوية بدلًا من استخدامها بكميات كبيرة في إعداد الوجبة.

ـ تجنب إضافة كميات زائدة من السمن أو الزيوت، مع مراعاة أن الدهون المتبقية في الوجبة قد تختلف حسب طريقة التحضير.

وتساعد هذه الخطوات على التحكم في كمية الدهون، مع الحفاظ على القيمة الغذائية للبروتين والعناصر المعدنية الموجودة في اللحم.

فوائد لحم البط.. هل يتفوق على الفراخ؟

الزنك والسيلينيوم وفيتامين B12.. عناصر مهمة في لحم البط

يحتوي لحم البط أيضًا على مجموعة من المغذيات التي يحتاج إليها الجسم، من بينها:

الزنك: يساهم في دعم وظائف الجهاز المناعي والتئام الجروح، كما يلعب دورًا في الحفاظ على صحة الجلد.

السيلينيوم: عنصر مهم لعمل الغدة الدرقية، ويساعد على حماية الخلايا من الأضرار التأكسدية، لكنه لا يعني بالضرورة زيادة معدل حرق الدهون أو فقدان الوزن.

فيتامين B12: ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، والمساهمة في تصنيع الحمض النووي.

وتختلف كميات هذه العناصر باختلاف نوع اللحم والجزء المتناول وحجم الحصة الغذائية.

فوائد لحم البط.. هل يتفوق على الفراخ؟

هل لحم البط أكثر أمانًا من الفراخ بسبب المناعة الطبيعية؟

تطرق المنشور إلى قوة المناعة الطبيعية لدى البط، وربطها بانخفاض الحاجة إلى المضادات الحيوية في بعض أنظمة التربية مقارنة بالدواجن التجارية.

لكن لا يمكن الجزم بأن لحم البط أنظف أو أقل احتواءً على متبقيات الأدوية من الدجاج لمجرد اختلاف مناعة الطيور؛ فذلك يعتمد على ممارسات التربية، والأدوية المستخدمة، والالتزام بفترات السحب المحددة قبل الذبح، والرقابة على المنتجات الغذائية.

كما أن قوة المناعة الطبيعية لا تعني أن البط لا يحتاج إلى العلاج البيطري عند الإصابة بالأمراض، أو أن لحمه خالٍ من الملوثات ومسببات الأمراض. ويظل الالتزام بقواعد سلامة الغذاء والتداول والطهي الجيد أمرًا ضروريًا عند إعداد البط والدجاج على حد سواء.

فوائد لحم البط.. هل يتفوق على الفراخ؟

هل يُنصح بإضافة البط إلى النظام الغذائي؟

يمكن إدراج لحم البط ضمن نظام غذائي متوازن باعتباره مصدرًا للبروتين الحيواني، إلى جانب الدجاج والأسماك واللحوم الحمراء والبقوليات، مع مراعاة حجم الحصة وطريقة الطهي والاحتياجات الصحية لكل شخص.

وتكمن أهمية التنوع الغذائي في الحصول على مجموعة مختلفة من البروتينات والفيتامينات والمعادن، بدلًا من الاعتماد على مصدر واحد فقط.

 

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