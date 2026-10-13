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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فوائد غير متوقعة لتناول الترمس.. اكتشفها

الترمس
الترمس
اسماء محمد

يعد الترمس نوعا فريدا من البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية، ويدخل في العديد من الأنظمة الغذائية بفضل محتواه العالي من البروتين والألياف..

ووفقا لما جاء في موقع WebMD إن الترمس من الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية.

غني جدا بالبروتين والألياف

يحتوي الترمس على نسب عالية جدا من البروتين والألياف الغذائية، كما يتميز بانخفاض محتواه من الكربوهيدرات مقارنة بالعديد من الحبوب الأخرى.

ويساعد هذا المزيج من العناصر الغذائية على تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، فضلا عن دعم صحة العضلات والجهاز الهضمي.

المساعدة في خفض مستويات الكوليسترول

تشير الأبحاث الأولية إلى أن البروتينات والألياف الموجودة في الترمس قد تساهم في دعم صحة الأوعية الدموية كما أن تناوله ضمن نظام غذائي متوازن قد يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وهو ما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

دعم تنظيم مستويات السكر في الدم

نظرا إلى خصائصه الغذائية التي تساعد على إبطاء امتصاص السكريات، يمكن أن يساهم الترمس في دعم استقرار مستويات السكر في الدم.

ويعد خيارا غذائيا مفيدا للأشخاص الذين يسعون إلى الحفاظ على استقرار مستويات السكر ضمن نظامهم الغذائي اليومي، مع ضرورة مراعاة الكميات المتناولة واتباع نظام غذائي متوازن.

حساسية الجلوتين

يعد الترمس بديلا طبيعيا خاليا من الجلوتين، مما يجعله مناسبا للأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح أو مرض السيلياك، خاصة عند استخدامه بديلا لبعض المكونات التي تحتوي على الجلوتين في المنتجات الغذائية.

ينصح دائما بتجنب أنواع الترمس البري أو غير المعد بالطرق الصحيحة، وخاصة الترمس المر الذي قد يحتوي على مستويات مرتفعة من القلويدات السامة ولذلك، يجب الحرص على نقع الترمس وتجهيزه وطهيه بالطرق الصحيحة للتخلص من هذه المركبات وجعله آمنا للاستهلاك.

الترمس فوائد الترمس فوائد الترمس الصحية الجلوتين القمح

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