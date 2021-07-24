طريقة عمل الترمس البلدي والحلو لأكثر من شيف

طريقة عمل الترمس البلدي، يعد الترمس أحد الأطعمة التي نتناولها في الربيع والأعياد، فهى عادة المصريين وبعض الدول العربية، لذلك عزيزتي يمكننا أن نقدم لكي طريقة عمل الترمس بأكثر من طريقة لمجموعة من الشيفات، للترمس الحلو والمر البلدي.

طريقة عمل الترمس البلدي

مقادير الترمس المر :

كيلو ترمس مر

ثلاث ملاعق من الملح



طريقة عمل الترمس البلدي :

يغسل الترمس جيدا ثم يترك فى اناء عميق يصل به الماء الى اعلى من منتصف الاناء لمدة يوم كامل ثم يشطف من المياه التى تم تركه بها ويضاف اليه مياه اخرى يملأ بها الاناء ويترك على النار لمدة حوالى من ربع ساعة الى نصف ساعة ثم يرفع من على النار ويشطف مرة اخرى ويضاف اليه مياه اخرى ويترك لمدة ليلة ثم تكرر عملية تغيير المياه وشطف الترمس مرتين باليوم فى الصباح والمساء لمدة من خمسة ايام الى اسبوع ، ثم يضاف اليه الملح ويصبح جاهزا للأكل .

طريقة عمل الترمس البلدي للشيف حسن

يقدم الشيف حسن طريقة عمل الترمس البلدي خلال ٣ ايام فقط ليصبح جاهز على الاكل.

المكونات

نصف كيلو من الترمس المغسول.

لتران من الماء.

20 جرام من الملح.

20 جرام من الشطة.

20 جرام من الكمون.

10 جرام من الملح.

100 جرام من عصير الليمون.

250 مللي من الماء.

طريقة التحضير

مبدئيًا يتم نقع الترمس في الماء لمدة ثلاثة أيام مع تغييرها في كل يوم.

ثم يصفى الترمس ويوضع مع الماء في وعاء عميق واتركيه على النار حتى تمام النضج.

في وعاء آخر ضعي 250 مللي من الماء + الملح + الشطة + الكمون + عصير الليمونّ وبعد أن يصبح الترمس ناضج ضعيه فيها.

ضعي الترمس في الثلاجة لمدة ساعتين ثم يصبح جاهز للتقديم.



طريقة عمل الترمس نجلاء الشرشابى

الترمس

يعد الترمس هو احدي الاطعمة التي نتناولها في الربيع ونقدم لكي طريقة عمل الترمس الحلو والترمس المر



مقادير الترمس الحلو :

كيلو ترمس حلو

ثلاث ملاعق من الملح

طريقة عمل الترمس الحلو :

- يغسل جيدا الترمس الحلو ثم يترك فى اناء عميق ملئ بالماء لمدة يوم وليلة ثم يشطف فى اليوم التالى ويملئ الاناء مرة اخرى بالماء حتى يصل الماء الى ثلاثة ارباع الاناء ثم يترك الترمس على النار لمدة من ربع ساعة الى نصف ساعة حتى يتم سلقه .

ثم يشطف الترمس مرة اخرى ويترك بماء بارد مذاب به كمية الملح ويترك نصف يوم حتى يكون جاهز للاكل .



طريقة عمل الترمس المر فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الترمس المر , يعتبر الترمس أحد أنواع التسالي التي يمكن تحضيرها في كل وقت، وبأقل التكاليف وبشكل مضمون أفضل من الجاهز للبائعين المتحولين، ولكنه يتم تحضيره خصيصًا أثناء الاحتفال بالأعياد و الربيع ، وبالرغم من أنه يتميز بطعمه الشهي واللذيذ، إلا أنه يحتوي على عناصر أساسية، و الترمس غني بالفيتامينات والمعادن يعزز الصحة ككل إليك طريقة عمل الترمس المر للشيف فاطمة ابو حاتي.

طريقة عمل الترمس المر فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل الترمس البلدي



المكونات

كوبان من الترمس.

ماء بكمية كافية.

كوب من عصير الليمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الشطة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكمون.

ثلاثة ملاعق صغيرة من الملح.

شرائح ليمون.

طريقة التحضير

عليك بإحضار الترمس ووضع المياه الكافية له حتى تغطيه بالكامل.

اتركي الترمس منقوع لمدة 4 ساعات على الأقل للتخلص من المرارة.

تخلص من المياه بتصفيو الترمس وضعي الترمس في وعاء معدني + ماء كافي + شرائح الليمون + الكمون + الشطة + الملح + عصير الليمون وارفعيه على النار حتى تمام الغليان وحتى يصبح الترمس ناضج تمامًا.

عليك تركي الترمس على النار حتى يصبح ناضج وطري وبين الحين والآخر اختبري الترمس، يمكنك تذوقة.

صفيه من الماء ومن الشوائب تمامًا، ثم انقلي الترمس في وعاء عميق به ماء مغلي.

قومي بحفظ الوعاء في الثلاجة وعند التقديم صفي القليل من الترمس ورشي على الوجه البهارات وعصير الليمون حسب الرغبة.



طريقة عمل الترمس المر فتكات

طريقة عمل الترمس

طريقة عمل الترمس المر فتكات خلال ٢٤ ساعة فقط

مكونات الترمس المر:

كيلو جرام واحد من حبات الترمس المر

ثلاث ملاعق كبيرة من الملح

طريقة تحضير الترمس المر للأكل فتكات:

يمكنك تنظيف حبات الترمس المر بشكل جيد بالماء النظيف وإزالة الشوائب التى تفطفوا على سطح الماء.

احضري وعاء عميق ونظيف وضعي كمية مناسبة من الماء الزائد.

ضيفي حبات الترمس المر النظيف إلى الماء واتركيه لمدة ٢٤ ساعة.

بعد مرور الوقت المحدد نزيل الترمس من الماء، ثم نغسله، ثم نضعه مرة أخرى فى إناء عميق ملئ بالماء بشكل كامل.

ضعي الإناء على النار المتوسطة لحوالي من ربع إلى تلت ساعة حتى تمام السلق.

ثم نزيل الترمس من على النار ثم نغسله مرة أخرى بشكل جيد، ثم نضعه فى إناء أخر به ماء، ثم نتركه لمدة أربعة وعشرون ساعة فقط.

عليك بإعادة غسل الترمس وتجديد الماء كل إثنى عشر ساعة وذلك لمدة خمسة إلى سبعة أيام.



ضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من الملح، ثم يكون جاهز للتقديم.

يمكن خلط الكمون المطحون مع عصير الليمون وإضافتهم إلى ثلاث ملاعق كبيرة من الملح ووضعهم على الترمس وتلك الخطوة تضيف طعم رائع ومميز للترمس، خالى من الشعور بالمرارة.



طريقة عمل الترمس والحمص

الترمس

قامت الشيف هالة فهمي في برنامج «سفرة وطبلية» على صدى البلد، بتحضير الترمس والحمص بالدقة وبطريقة سهلة وشهية .

*مقادير الترمس و الحمص بالدقة

نصف كيلو “ترمس-حُمُّص-فول تدميس”

قشر ليمون

ملح و كمون و شطة

عصير ليمون

مياه

*طريقة التحضير

-ينقع الترمس والحمص في ماء لمدة ساعتين بعد غسلهما جيدا

-يوضع الحمص والترمس في وعاء على النار مضاف إليهم رشة سكر ويترك لمدة 10-15 دقيقة

– لتحضير دقة الترمس، نضع كلاً من الملح والكمون والشطة وعصير ليمون وقشر ليمون ، وتذاب في ماء ، ثم نخلط المكونات مع بعضها البعض جيداً، حتى يتكون لدينا صلصة متجانسة.

– نسكب الصلصة فوق طبق الحمص والترمس، ثم نقلب المكونات بهدوء، ثم نرش الكمون على وجهه.

-ندخل الطبق للثلاجة لمدة عشر دقائق، ثم نقدمه على وجبة الفطور أو بجانب المشاوي.

فوائد الترمس

الترمس

كشف الدكتور مروان سالم المتخصص فى الصيدلة الإكلينيكية، عن فوائد الترمس الكنز الأصفر " الترمس "حيث اشتهر المصريون بحبهم الشديد لتناول الترمس، بالرغم أن البعض لا يعرف مدى فوائد الترمس الصحية التى تمد الجسم بالكثير مما يجعله بمثابة كنز أصفر مثل الذهب للصحة الجسدية.

وقال "سالم " من خلال استضافته فى موقع صدى البلد " الترمس يحتوي على ثلاثة أحماض مهمة جدا للجسم.

وأوضح " سالم " الأحماض الثلاثة الأرجينين والسيرين السستم، وكل حمض له فوائده على حدة.

وأشار إلى الأرجينين المسؤل عن رفع قوة الجهاز المناعة التي تدافع عن الجسم لتأكل وتلتهم جميع الأجزاء الغريبة عن الجسم، ونصح بأهمية وضع الترمس فى النظام الغذائي الخاص بالاسرة ككل لرفع مستوي المناعة واتمتع بفوائدة العديدة، كما أنه مناسب للتسلية بشكل لا يسبب الكثير من اكتساب الوزن مثل أنواع التسلية الاخري.