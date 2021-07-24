زي المحلات .. الطريقة الصحيحة لعمل الكفتة بالمنزل

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الكفتة، وابدع ربة المنزل فى أكثر من طريقة لتحضيرها،ولكن تظل الكفتة الجاهزة مفضلة لدي الكثير أكثر من كفتة المنزل،لذلك نقدم لكي طريقة عمل الكفتة مثل الجاهز وبدون سيخ أو انكماش أو حرق.



مكونات الكفتة

نصف كيلو لحمة مفرومة متبلة بملح وفلفل وبصل

2 بصل مكعب

مرقة ملعقة كبيرة بودرة

كاري ملعقة كبيرة

بهارات

طريقة عمل أصابع الكفتة من غير أسياخ:



يقدم الشيف الشربيني أهم خطوة للحصول على أصابع كفتة متماسكة الشكل بدون الحاجة لأسياخ كبيرة يمكن الاعتماد على الأعواد الخشبية التى يحضر بها الشيش طاووق بحيث يوزع حولها لحمة الكفتة لتشكل الأصابع بالسمك والطول المطلوب مع ترك مسافة فارغة عند أطراف الأعواد الخشبية حتى يتم تسويتها من خلالها.



تسوية وشوي أصابع الكفتة:



- للحصول على أصابع كفتة مشوية متماسكة دون أن تلتصق أطرافها أو "تكش وتفك" بعد ضبط مكوناتها بالطريقة الصحيحة، يفضل تثبيت أعواد الكفتة على أطراف صينية من الأعلى بحيث يتم تسويتها في الفرن وشويها دون أن تلتصق بسطح الصينية.

- وللحفاظ على رطوبة الصينية دون ان تحترق مع حرارة الفرن خلال فترة تسوية الكفتة يوضع في قلب الصينية القليل من المياه وذلك من أجل الحفاظ على تواجد بخار الماء الذي يحافظ على رطوبة الصينية والكفتة وتسويتها جيداً.

يمكنك بعد إخراج الكفتة وضعها فى صنية بغطاء محكم وتسخين معلقة من السمن البلدي ووضعها فى ورقة فويل ووضعها فى منتصف صنية الكفتة وتسخين فحم جيدا ووضعها على المسن وغلق الغطاء سريعا إلى أن تتشرب الكفتة جميعها بخار الفحم.

ملاحظات لحفظ الكفتة:



- عند الحاجة لحفظ الكفتة المشوية في الثلاجة توضع في علبة ثلاجة وتغلق جيداً وتوضع في الثلاجة.

- يمكن حفظ أصابع الكفتة المطهية في الفريزر لفترة طويلة ولكن بعد وضعها في طبق فويل مفرود فيه كيس بلاستيك، وترتب الأصابع ليكون بين كل طبقة كيس بلاستيك آخر حتى لا تلتصق خلال حفظها في الفريزر.

فوائد اللحمة الجملي

يفضل البعض تناول اللحم الجملى خاصة لعمل " الكفتة " المصرى، فيما يبتعد الكثيرون عن تناوله بسبب عدم التعود، إلا أن الدراسات قد أثبتت أن اللحم الجملى له الكثير من الفوائد على الصحة حيث أشارت دراسة حديثة إلى أن اللحوم الحمراء تسبب امراض القلب و السرطان بسبب احتوائها على مادة تدعى «نيو سي جي» ، بينما كشفت دراسة مقارنة بين لحم الجمل ولحوم الأبقار والخراف والماعز والدواجن، تفوق لحم الجمل على سائر اللحوم في صلاحيته لراغبي الريجيم أو التخسيس الغذائي ولأنه الأقل ضرراً على القلب نظراً لضآلة نسبة الدهون فيه مقارنة مع اللحوم الحمراء الأخرى.

كما أن لحم الجمل يتميز بأن أليافه خشنة وعريضة ومرتبطة ببعضها بعضا بنسيج ضام كثيف لا يوجد فيها دهن مختلط بالعضلات ، كما أنه يساعد فى تقليل مستوى الكوليسترول في الدم، نظراً لوجود حامض اللينوليك فيه، مؤكدا ان البحوث الغذائية أثبتت خلال تجارب عديدة أن وجود الأحماض الدهنية غير المشبعة في لحم الجمل تقلل ايضا من احتمالات الإصابة بأمراض القلب المختلفة، حيث وجد ان هناك ارتباطاً واضحاً بين الإصابة بهذه الأمراض وزيادة تناول الاحماض الدهنية المشبعة في دهون لحوم الأبقار والجاموس والخراف والماعز.

كذلك فأن نسبة البروتين في لحم الجمل تبلغ 86 في المائة وان نسبة البروتينات الساركو بلازمية في لحم جمال الصحراء تتراوح ما بين 6.45 و 6.76 في المائة على أساس الوزن الرطب للعضلات، بينما تتراوح نسبة البروتينات الليفية ما بين 11.48 و 11.93 في المائة في عضلات الجمل المختلفة، بينما تصل نسبتها في الأنسجة الرابطة «الضامة» إلى حوالي 2.15 في المائة وان نسبة البروتينات الكلية المستخلصة تبلغ 22.64 في المائة في الجمل المتوسط، وهو الأمر الذي يؤكد أن تناول قطعة بوزن مائة جرام تعطي الجسم كل ما يحتاج إليه من بروتين حيواني في اليوم وهو ما يماثل تماماً ما يمكن أن نتناوله من البيض وأنواع الجبن المختلفة.