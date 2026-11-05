من 13% إلى 5%.. محمد سعفان يكشف تطور معدلات البطالة في مصر ويحدد تحدي وظائف المستقبل

كشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تراجع معدل البطالة في مصر من أكثر من 13% عام 2014 إلى ما يزيد قليلًا على 5% حاليًا، معتبرًا أن هذا الانخفاض يعكس حجم الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة البطالة، ضمن مستهدفات خطط التنمية المستدامة.

أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والدول

وأوضح سعفان، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البطالة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والدول، نظرًا لتأثيرها المباشر على الاقتصاد وفرص العمل ومستويات المعيشة، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت التعامل مع هذا الملف ضمن أولوياتها، وعملت على تنفيذ خطط تستهدف زيادة فرص التشغيل وخفض معدلات البطالة.

وأضاف وزير القوى العاملة الأسبق أن التطورات التي يشهدها سوق العمل لم تعد تقتصر على توفير فرص عمل تقليدية، وإنما امتدت إلى تحديات جديدة فرضها التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي، اللذان أحدثا تغييرات كبيرة في طبيعة الوظائف المطلوبة.

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي أدى إلى تراجع واختفاء بعض المهن والوظائف التقليدية، بالتزامن مع ظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات وخبرات مختلفة، وهو ما يفرض ضرورة الاستعداد المبكر لهذه التحولات وتأهيل الكوادر البشرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

مواكبة وظائف المستقبل

وشدد سعفان على أهمية مواكبة وظائف المستقبل، وتطوير المهارات المهنية والتكنولوجية للعاملين والباحثين عن فرص عمل، حتى لا تتحول التغيرات المتسارعة في سوق العمل إلى عائق جديد أمام التوظيف، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط خطط التشغيل بالتطورات التكنولوجية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.