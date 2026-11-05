قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء | طقس اليوم
سحب ممطرة تتدفق على السواحل وأمطار غزيرة تتقدم بأغلب الأنحاء| الطقس
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة.. 15 كلمة تخيره بين أبواب الجنة الثمانية
التحالف: اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه نجران
أمريكا تستعد لقصف منشأة جبل الفأس النووية.. وروسيا تحذر إيران من ضربة وشيكة
‏الحرس الثوري الإيراني: نشوب حريق في ناقلتي نفط حاولتا عبور مضيق هرمز
فتوي دينية.. ليبيا تحذر مواطنيها من ارتداء هذا النوع من الملابس
متى تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة للفوز بـ7 نعم؟
نجل جو داسان يعيد روائع الأغنية الفرنسية على مسرح الأوبرا المصرية
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 6260 جنيها
أمن السعودية مرتبط بالأمن المصري.. القاهرة تدين محاولة استهداف المدينة
الخارجية السعودية تدين وتستنكر الاعتداء المسلح في المنطقة الجنوبية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من 13% إلى 5%.. محمد سعفان يكشف تطور معدلات البطالة في مصر ويحدد تحدي وظائف المستقبل

محمد سعفان
محمد سعفان
محمد البدوي

كشف الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تراجع معدل البطالة في مصر من أكثر من 13% عام 2014 إلى ما يزيد قليلًا على 5% حاليًا، معتبرًا أن هذا الانخفاض يعكس حجم الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة البطالة، ضمن مستهدفات خطط التنمية المستدامة.

أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والدول

وأوضح سعفان، خلال حواره ببرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن البطالة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومات والدول، نظرًا لتأثيرها المباشر على الاقتصاد وفرص العمل ومستويات المعيشة، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت التعامل مع هذا الملف ضمن أولوياتها، وعملت على تنفيذ خطط تستهدف زيادة فرص التشغيل وخفض معدلات البطالة.

وأضاف وزير القوى العاملة الأسبق أن التطورات التي يشهدها سوق العمل لم تعد تقتصر على توفير فرص عمل تقليدية، وإنما امتدت إلى تحديات جديدة فرضها التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي، اللذان أحدثا تغييرات كبيرة في طبيعة الوظائف المطلوبة.

وأشار إلى أن التطور التكنولوجي أدى إلى تراجع واختفاء بعض المهن والوظائف التقليدية، بالتزامن مع ظهور وظائف جديدة تتطلب مهارات وخبرات مختلفة، وهو ما يفرض ضرورة الاستعداد المبكر لهذه التحولات وتأهيل الكوادر البشرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.

مواكبة وظائف المستقبل

وشدد سعفان على أهمية مواكبة وظائف المستقبل، وتطوير المهارات المهنية والتكنولوجية للعاملين والباحثين عن فرص عمل، حتى لا تتحول التغيرات المتسارعة في سوق العمل إلى عائق جديد أمام التوظيف، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط خطط التشغيل بالتطورات التكنولوجية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

البطالة معدل البطالة محمد سعفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

بعد توصية 67 نائبا لـ آيزنكوت.. رئيس دولة الإحتلال يعلن موعد تكليف رئيس الحكومة الجديدة

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح..

نجوم الفن والإعلام في مدرجات طرابزون لمتابعة محمد صلاح.. صور

ميدو

785 دولارا.. تطورات أزمة ميدو مع الزمالك بعد الشكاوي الأخيرة

إمام عاشور

إمام عاشور يجدد رغبته في الانتقال لاتحاد جدة خلال يناير

متوسط سعر الدولار في مصر

تراجع متوسط سعر الدولار في مصر.. اعرف سعره

ترشيحاتنا

الجواهرجي

بعد رفعه من السينما.. موعد طرح فيلم الجواهرجي على هذه المنصة

الناقد محمد طارق

محمد طارق: الموجة الجديدة يفتح أبواب مهرجان القاهرة أمام شباب المحافظات

شخصية «جون قسطنطين»

فيلم جديد يعيد شخصية جون قسطنطين إلى الشاشة برؤية مختلفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد