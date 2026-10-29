طلبات إعانة البطالة في أمريكا تقترب من أدنى مستوياتها منذ 57 عاما

ظل عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قرب أدنى مستوياته منذ 57 عامًا خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر على استمرار قوة سوق العمل الأمريكية رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار ألف طلب، لتسجل 194 ألف طلب بعد التعديل وفقًا للعوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر.

ويرى خبراء اقتصاد أن سوق العمل الأمريكية لا تزال تتسم بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح على حد سواء، إذ أسهمت الأرباح القوية واستمرار الطلب المحلي في إبقاء عمليات تسريح العمال بالقرب من أدنى مستوياتها التاريخية.

ومع ذلك، تلقي الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران بظلالها على قرارات الشركات المتعلقة بالتوظيف، في ظل تردد أصحاب الأعمال في زيادة أعداد الموظفين وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن التطورات الاقتصادية وتداعيات الصراع.

