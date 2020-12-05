يحمي القلب ويوفر البروتين الصحي.. تعرف على فوائد الترمس

ووفقا لما ذكره موقع "lupinfood" فإن ابرز فوائد الترمس على الصحة تتمثل في التالي:

إنه من أعلى مصادر البروتينات النباتية المتوفرة (40٪)، هذا ما يقرب من أربع (4) مرات أعلى من القمح الكامل الحبوب، كما انه أحد أعلى مصادر الألياف الغذائية (37٪)

سهل الهضم مع توافر بيولوجي عالٍ للعناصر الغذائية والمعادن الأساسية

نسبة عالية من الأحماض الأمينية الأساسية ، وخالية من الكوليسترول وتحتوي على كميات ضئيلة من مثبطات التربسين (المعروف أنها تتداخل مع الهضم) والتي توجد غالبًا في البقوليات الأخرى.

قمع الشهية.

تقليل نسبة السكر في الدم من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات

خفض ضغط الدم.

تحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز (مرض السكري)

تحسين صحة الأمعاء.

يضم مواد حيوية - تعزز نمو البكتيريا "الجيدة"

مصادر عالية جدا من الأحماض الأمينية الأساسية و خالي من الغلوتين وغير معدّل وراثيًا.

صحة الجهاز الهضمي

تحتوي حبوب الترمس على نسبة عالية جدًا من الألياف الغذائية ، كما تحافظ على حركة الطعام والفضلات في الجسم وبالتالي تمنع الإمساك وتحافظ على صحة القولون، من المهم ألا تتراكم البراز لفترات طويلة من الزمن ، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنتاج السموم والميكروبات الضارة التي يمكن أن تضر بصحة القولون بشكل خطير.





الألياف أيضًا "بريبايوتك" وقد ثبت أنها تعزز نمو البكتيريا الجيدة (بروبيوتيك) في الأمعاء ، مثل البيفيدوباكتيريا، يمكن أن يقلل أيضًا من نمو البكتيريا السيئة مثل المطثية ، مما يساعد على الحفاظ على توازن صحي لبكتيريا الأمعاء والتي بدورها تعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.





نسبة عالية من البروتين

البروتينات هي اللبنات الأساسية في الجسم المستخدمة في صنع العضلات والأوتار والأعضاء والجلد، كما أنها تُستخدم أيضًا في صنع الإنزيمات والهرمونات والناقلات العصبية والجزيئات الدقيقة المختلفة التي تخدم وظائف مختلفة، وبدون بروتين يمكن لأجسامنا تفكيكها كيميائيًا حيويًا. الأحماض الأمينية هي مركبات عضوية تتحد لتشكل بروتينات ، عندما يتم هضم البروتينات وتكسير الأحماض الأمينية، يستخدم جسم الإنسان الأحماض الأمينية لصنع البروتينات لمساعدة الجسم على النمو وتكسير الطعام وإصلاح أنسجة الجسم.





كما أفادت دراسة عام 1992 قارنت التوافر الحيوي للترمس ببروتين البيض، أظهرت النتائج أن جسم الإنسان يستخدم بروتين الترمس بحوالي 80٪ من معدل بروتين البيض.





داء السكري

تم العثور على بذور للترمس تحتوي على بروتين جاما كونجلوتين الذي يمكن أن يعبر بشكل فعال الحاجز المعوي ويوفر تأثيرات مضادة للسكري وتقليل الجلوكوز، أظهرت الدراسات أنه يبدو أنه يؤثر على الجينات المرتبطة باستقلاب الجلوكوز.





صحة القلب

لقد ثبت أن مستخلصات بروتين الترمس تقلل من تطور لويحات تصلب الشرايين في الأوعية الدموية التاجية ، وقد ثبت أنها تصحح ضعف بطانة الأوعية الدموية، يساعد ذلك على استرخاء الأوعية الدموية والتي بدورها ستساعد في خفض ضغط الدم المرتفع (ارتفاع ضغط الدم) ، والذي من المعروف أنه يساهم في النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



