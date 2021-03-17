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مرأة

أهمها فقدان الوزن وصحة المعدة .. 5 فوائد غير متوقعة لتناول الترمس

الأربعاء 17/مارس/2021 - 04:20 م
فوائد الترمس
فوائد الترمس
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نهى هجرس
تحتوي حبوب الترمس على العديد من الفوائد الصحية، ويتمتع الترمس بخصائص غذائية جيدة جدًا مع أحد أعلى مستويات البروتين بين البقوليات ومظهر ممتاز من الأحماض الأمينية. 

بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الترمس على نسبة عالية من الكربوهيدرات والألياف غير القابلة للهضم، وتتيح هذه الخصائص استخدام مكونات الترمس في مجموعة متنوعة من التطبيقات الغذائية بما في ذلك الخبز واستبدال البروتينات الحيوانية مثل اللحوم والبيض والجبن. 

كما يوفر استهلاك الترمس العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك خفض البروتين الدهني منخفض الكثافة ، وتحسين وظائف الأمعاء ، وزيادة الشعور بالشبع، وبالتالي ، يمكن أن يلعب الترمس دورًا رئيسيًا في توفير البروتين بشكل مختلف.

يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الأساسية ، وخالية من الكوليسترول وتحتوي على كميات ضئيلة من مثبطات التربسين (المعروف أنها تتداخل مع الهضم) والتي توجد غالبًا في البقوليات الأخرى.


يساعد على قمع الشهية، وتقليل نسبة السكر في الدم من الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات.
خفض ضغط الدم.
تحسين التمثيل الغذائي للجلوكوز (مرض السكري) 
تحسين صحة الأمعاء.

المصدر lupinfoods.
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