احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

بالرغم من فوائد العدس العديدة إلا أنه في بعض الأحيان يسبب أضرار صحية عديدة مثلما يحدث عند الإفراط في تناوله.

ووفقا لما جاء في موقع healthdigest فإن العدس غني بالنشا المقاوم والألياف، وهما مركبان يُحسّنان من صحة البكتيريا النافعة في الأمعاء ورغم أهمية الألياف في النظام الغذائي، إلا أن الإفراط في تناولها قد يُسبب بعض الاضطرابات الهضمية

أضرار العدس

من المفارقات الغريبة نجد أن الألياف التي تجعل العدس صحيًا قد تسبب لك المعاناة من الغازات والانتفاخ كما أن الإفراط في تناوله قد يسبب لك الإمساك وربما يؤدي إلى مشاكل هضمية أخرى.

ووفقًا لمجلة SELF ، فإن السكريات غير القابلة للهضم، والتي تسمى السكريات قليلة التعدد، هي المسؤولة جزئيًا على الأقل عن ذلك وستظل أمعاؤك تحاول هضم هذه السكريات، مما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات.

يساعد نقع العدس طوال الليل في الماء على تخفيف الانتفاخ لأنه يُعتقد أن الماء سيمتص بعضًا من هذه السكريات، مما يعني أن كمية أقل منها ستصل إلى أمعائك

إذا لاحظتِ أن العدس يسبب لكِ الانتفاخ، فقد تحتاجين إلى التوقف عن تناوله مؤقتًا حتى تختفي الأعراض.

تنصح مجلة SELF بإعادة إدخال العدس تدريجيًا إلى نظامكِ الغذائي، و إضافة ملعقة كبيرة منه إلى السلطة أو طبق الأرز.