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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خالي بالك.. 5 نصائح للتعامل مع حساسية الخريف ومشاكل الجيوب الأنفية

5 نصائح للتعامل مع حساسية الخريف ومشاكل الجيوب الأنفية
5 نصائح للتعامل مع حساسية الخريف ومشاكل الجيوب الأنفية
هاجر هانئ

فصل الخريف الآسر ، بأوراقه الملونة وسماءه الصافية الزرقاء العميقة. إلا أنه، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة، يُصاحب فصل الخريفا رتفاع في حالات الحساسية ومشاكل الجيوب الأنفية، بأعراض مثل العطس وحكة العينين واحتقان الأنف.


لحسن الحظ، يتمتع فريق أخصائيي الأنف والأذن والحنجرة بمهارة عالية في تشخيص وعلاج الحساسية الموسمية ومشاكل الجيوب الأنفية ، وذلك باتباع نهج فردي يعتمد على أعراض كل مريض وعوامل أخرى. 

 نصائح للتعامل مع حساسية الخريف ومشاكل الجيوب الأنفية

 خمس خطوات بسيطة يمكنك اتباعها للتخفيف من أعراض حساسية الخريف ومشاكل الجيوب الأنفية، مع الاستمتاع الكامل بكل ما يقدمه هذا الموسم.
 

1.  أبقِ نوافذك مغلقة

مع برودة طقس الخريف، قد يكون من المغري فتح النوافذ والسماح بدخول الهواء النقي. لكن تذكر: أن الهواء الخارجي قد يكون مليئًا بحبوب اللقاح وجراثيم العفن، وبمجرد دخولها إلى الداخل، يصعب التخلص من هذه الجزيئات الصغيرة.

إن أمكن، أبقِ نوافذك مغلقة في الأيام التي يرتفع فيها تركيز حبوب اللقاح أو عندما تكون الرياح قوية. استخدم جهاز تنقية الهواء في الغرف التي تقضي فيها معظم وقتك، واحرص على تغيير فلاتر نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بانتظام لتحسين جودة الهواء الداخلي. فكّر في تنظيف قنوات التهوية قبل تشغيل المدفأة لأول مرة هذا الموسم.

2. الاستحمام وتغيير الملابس بعد التواجد في الهواء الطلق
صُممت حبوب اللقاح وجراثيم العفن لتكون "لزجة" حتى تتمكن من الالتصاق بأهدافها. لسوء الحظ، هذا يعني أنها قد تلتصق بملابسك وشعرك وبشرتك.

بعد قضاء يوم في الهواء الطلق، من المهم غسل تلك الجزيئات الدقيقة. يُفضل الاستحمام وتغيير الملابس فور دخول المنزل، ولكن إذا لم تتمكن من الاستحمام فورًا، يمكنك تخفيف الأعراض وحماية الجيوب الأنفية بغسل يديك ووجهك وخلع حذائك حتى لا تنقل حبوب اللقاح إلى السجاد.

3. توخ الحذر عند جمع الأوراق المتساقطة
توفر الأوراق الرطبة بيئة مثالية لتكاثر العفن، وإذا قمت بتحريك تلك الأوراق عن طريق الكنس، فقد تجد نفسك بسرعة محاطًا بالجراثيم - وتعاني من السعال والعطس وأعراض الحساسية الأخرى.

يُفضّل جمع الأوراق المتساقطة فور سقوطها وقبل أن تبتل بالمطر. ولزيادة الحماية، ارتدِ كمامة واقية من الغبار أثناء الجمع أو القيام بأي عمل في الحديقة، خاصةً عندما يكون تركيز حبوب اللقاح مرتفعًا. ضع الأوراق في أكياس فور جمعها وانقلها بعيدًا عن المنزل لمنع دخول الجراثيم عبر الأبواب أو النوافذ.

4. استخدم المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية
تتوفر اليوم العديد من المنتجات التي تُصرف بدون وصفة طبية والتي تُساعد في تخفيف أعراض الحساسية. تُعد قطرات وبخاخات الأنف الملحية حلاً جيداً لغسل حبوب اللقاح وجراثيم العفن من الممرات الأنفية، بينما تعمل الدموع الاصطناعية على إزالة الجزيئات من العينين وتخفيف التهيج.

تساعد مضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان في تخفيف أعراض الحساسية، إذ تمنع حدوث رد الفعل التحسسي قبل ظهوره، وتفتح الممرات الأنفية لتخفيف الاحتقان. بل يمكنك أيضاً المساعدة في الوقاية من ردود الفعل التحسسية باستخدام هذه المنتجات مسبقاً، قبل التعرض لمسببات الحساسية المعروفة.

اعرف متى يجب طلب الرعاية الطبية المتخصصة


نصيحة أخرى: إذا استمرت أعراض الحساسية أو تفاقمت رغم هذه النصائح، فقد حان الوقت لتحديد موعد مع فريقنا الطبي، لنقدم لكم حلولاً أكثر فعالية ومخصصة. كما يمكننا إجراء فحوصات للتأكد من أن ما تعتقدون أنه حساسية ليس في الواقع التهاباً في الجيوب الأنفية، وهي حالة تتطلب نهجاً مختلفاً تماماً لتخفيف الأعراض ومنع المضاعفات.

لا تدع حساسية الخريف وأعراض الجيوب الأنفية تعيقك. لمعرفة كيف يمكننا مساعدتك، اطلب موعدًا عبر الإنترنت أو عبر الهاتف مع فريق أخصائيي الأنف والأذن والحنجرة في سولت ليك سيتي، وموراي، ودريبر، وتويل، يوتا، اليوم.

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