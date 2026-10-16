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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
محمد صبيح

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، وسجلت العملة السعودية مستويات متفاوتة للشراء والبيع بين البنوك.

وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 14.264 جنيه للشراء و14.295 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في بنك HSBC نحو 14.229 جنيه للشراء و14.256 جنيه للبيع.

وفي QNB الأهلي، سجل سعر الريال السعودي 14.228 جنيه للشراء و14.259 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك المركزي المصري 14.227 جنيه للشراء و14.265 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 14.224 جنيه للشراء و14.263 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي CIB نحو 14.219 جنيه للشراء و14.258 جنيه للبيع.

وفي البنك المصري الخليجي، سجل سعر الريال السعودي 14.215 جنيه للشراء و14.267 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك التعمير والإسكان 14.203 جنيه للشراء و14.256 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في بنك البركة 14.187 جنيه للشراء و14.251 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك قناة السويس 14.173 جنيه للشراء و14.269 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الريال السعودي 14.164 جنيه للشراء و14.261 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 14.160 جنيه للشراء و14.254 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 14.160 جنيه للشراء و14.261 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول 14.150 جنيه للشراء و14.250 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الكويت الوطني NBK نحو 14.089 جنيه للشراء و14.403 جنيه للبيع.

وفي البنك العقاري المصري العربي، سجل الريال السعودي 13.875 جنيه للشراء و14.262 جنيه للبيع، بينما بلغ في المصرف المتحد 13.775 جنيه للشراء و14.272 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي: 14.264 جنيه للشراء، و14.295 جنيه للبيع.

HSBC: 14.229 جنيه للشراء، و14.256 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 14.228 جنيه للشراء، و14.259 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري: 14.227 جنيه للشراء، و14.265 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 14.224 جنيه للشراء، و14.263 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 14.219 جنيه للشراء، و14.258 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 14.215 جنيه للشراء، و14.267 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 14.203 جنيه للشراء، و14.256 جنيه للبيع.

بنك البركة: 14.187 جنيه للشراء، و14.251 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 14.173 جنيه للشراء، و14.269 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 14.164 جنيه للشراء، و14.261 جنيه للبيع.

بنك مصر: 14.160 جنيه للشراء، و14.254 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 14.160 جنيه للشراء، و14.261 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 14.150 جنيه للشراء، و14.250 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 14.089 جنيه للشراء، و14.403 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 13.875 جنيه للشراء، و14.262 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 13.775 جنيه للشراء، و14.272 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم في البنوك سعر الريال السعودي في البنك المركزي

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