تجاوز الـ 14 جنيهاً.. ارتفاع سعر الريال السعودي اليوم

شهد سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026 ا، رتفاعاً في معظم البنوك حيث تجاوز حاجز الـ 14 جنيه ، وسجل أعلى سعر شراء في بنك HSBC عند 14.12 جنيه، وأعلى سعر بيع في بنك الكويت الوطني عند 14.29 جنيه، بينما بلغ أقل سعر شراء في المصرف المتحد عند 13.64 جنيه وأقل سعر بيع في QNB الأهلي عند 14.03 جنيه.

تفاصيل سعر الريال السعودي اليوم في البنوك:

اتش اس بى سي HSBC: شراء 14.12 - بيع 14.15

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 14.12 - بيع 14.15

المصرف العربي الدولي: شراء 14.11 - بيع 14.15

بنك البركة: شراء 14.09 - بيع 14.15

بنك التعمير والإسكان: شراء 14.07 - بيع 14.12

بنك قناة السويس: شراء 14.07 - بيع 14.16

بنك الإسكندرية: شراء 14.06 - بيع 14.15

كريدي أجريكول: شراء 14.06 - بيع 14.15

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 14.05 - بيع 14.08

بنك مصر: شراء 14.05 - بيع 14.14

البنك الأهلي المصري: شراء 14.05 - بيع 14.14

البنك المركزي المصري: شراء 14.04 - بيع 14.08

البنك المصري الخليجي: شراء 14.04 - بيع 14.08

QNB الأهلي: شراء 14.00 - بيع 14.03

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 13.98 - بيع 14.29

البنك العقاري المصري العربي: شراء 13.77 - بيع 14.14

المصرف المتحد: شراء 13.64 - بيع 14.13