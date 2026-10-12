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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وصل 14 جنيها.. سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

الريال السعودي
الريال السعودي
أمل مجدى

ارتفع سعر صرف الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين 12 أكتوبر ووصل إلى 14 جنيه في بعض البنوك العاملة ..

 

سعر الريال في البنوك

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الأهلي نحو 13.95 جنيه للشراء و 14.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 13.95 جنيه للشراء و 14.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك اسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك اسكندرية إلى نحو 13.96 جنيه للشراء و 14.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك saib

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك saib نحو 13.82 جنيه للشراء و 14.06 جنيه للبيع.

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