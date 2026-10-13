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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك.. هل واصل الصعود أم تراجع؟

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك
رانيا أيمن

سجل سعر الريال السعودي استقراراً ملحوظاً خلال التعاملات المصرفية اليوم، عند آخر ارتفاع تم تسجيله أمس،  وسط متابعة مستمرة من المهتمين بأسعار العملات في السوق المصري، حيث تراوحت الأسعار حول مستويات ال 14جنيهًا في أغلب البنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الشراء والبيع في مختلف البنوك وفقاً لآخر التحديثات:

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 14.05 جنيه للشراء و14.08 جنيه للبيع. 

وفي بنك اتش اس بي سي HSBC، بلغ السعر 14.05 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع، 

بينما سجل في البنك التجاري الدولي CIB نحو 14.04 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

أما في المصرف العربي الدولي، فقد بلغ السعر 14.04 جنيه للشراء و14.08 جنيه للبيع،

وسجل البنك المصري الخليجي 14.03 جنيه للشراء و14.07 جنيه للبيع. 

وفي بنك البركة، وصل السعر إلى 14.02 جنيه للشراء و14.08 جنيه للبيع، 

بينما سجل QNB الأهلي 14.00 جنيه للشراء و14.03 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر الريال 14.00 جنيه للشراء و14.04 جنيه للبيع، 

بينما سجل في بنك قناة السويس 14.00 جنيه للشراء و14.09 جنيه للبيع. 

وسجل بنك الإسكندرية 14.00 جنيه للشراء و14.08 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026

سجل البنك الأهلي المصري 13.99 جنيه للشراء و14.08 جنيه للبيع، 

بينما سجل بنك التعمير والإسكان 13.99 جنيه للشراء و14.03 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر الريال في كريدي أجريكول 13.99 جنيه للشراء و14.08 جنيه للبيع، 

وفي بنك مصر 13.98 جنيه للشراء و14.06 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني NBK، سجل الريال 13.89 جنيه للشراء و14.20 جنيه للبيع.

بينما سجل البنك العقاري المصري العربي 13.66 جنيه للشراء و14.03 جنيه للبيع،

وأخيراً بلغ السعر في المصرف المتحد 13.58 جنيه للشراء و14.08 جنيه للبيع.

الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم في البنوك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري أسعار العملات العربية اليوم

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