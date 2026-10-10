ثابت عند 438 ريالا سعوديا.. سعر الذهب في السعودية الآن

استقر سعر الذهب في السعودية مساء اليوم، السبت 10-10-2026؛ دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب في السعودية

وبحسب ما جاءت تحركات الذهب في محلات الصاغة بالمملكة العربية السعودية والتي سجلت ثباتًا لمعظم المشغولات الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ آخر تحديث لسعر الذهب في معظم محلات الصاغة 438 ريالا سعوديا في آخر تحديث له.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 505.75 ريال سعودي للبيع و 500.75 ريال سعودي للشراء.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 463.75 ريال سعودي للبيع و459 ريالا سعوديا للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 442.75 ريال سعودي للبيع و438.25 ريال سعودي للشراء.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 379.5 ريال سعودي للبيع و375.5 ريال سعودي للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل الجنيه الذهب3541 ريالا سعوديا للبيع و3506 ريالات سعودية للشراء.

سعر التولة من عيار 24

وبلغ سعر التولة من عيار 24 نحو 5900 ريال سعودي للبيع و5841 ريالا سعوديا للشراء.

سعر التولة من عيار 22

وسجل سعر التولة من عيار 22 نحو 5409 ريالات سعودية للبيع و5355 ريالا سعوديا للشراء.

سعر أونصة الذهب

وبلغ سعر أونصة الذهب 15.734 ألف ريال سعودي للشراء و15.577 ألف ريال سعودي للشراء.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار 4195 دولارا.