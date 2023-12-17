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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ياسمين عبد العزيز تهنئ أحمد العوضي لهذا السبب |شاهد

صدى البلد

هنأت الفنانة ياسمين عبدالعزيز زوجها الفنان أحمد العوضي على أحدث أفلامه فيلم الإسكندراني الذى من المقرر أن يطرح قريبًا فى دور العرض السينمائية ، حيث نشرت البوستر الرسمي للفيلم من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

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وكتبت ياسمين عبدالعزيز ، معلقة: “ مبروك ربنا يكرم إنشاءالله ، فيلم الأسكندراني”.

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ونشر الفنان أحمد العوضي البوستر الرسمي لفيلم الإسكندراني ،الذي يلعب بطولته، والمقرر عرضه قريبًا فى دور العرض السينمائية .

وكتب أحمد العوضي ، معلقًا: بكر الإسكندراني.. فيلم دباح إن شاء الله ، 4 يناير بجميع سينمات مصر والخليج.

واحتفل صناع فيلم الإسكندراني بالإنتهاء من تصوير مشاهده ، وهو من بطولة الفنان أحمد العوضي ونخبة من الفنانين تحت قيادة المخرج خالد يوسف.

وأعرب الفنان أحمد العوضي مؤخرًا عن سعادته بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف من خلال فيلم "الإسكندراني".

وأكد أحمد العوضي أنه حريص دائمًا على تقديم عمل يلق إعجاب الجمهور، معلقًا: "وأنا بشتغل بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات". 

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل، والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله.. "ولو أنا عندي جماهيرية يبقى عشان أنا راضي ربنا".

فيلم الإسكندراني

تعاقد الفنان  أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديم شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».

وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».

وبدأ أحمد العوضي تحضيرات فيلم «الإسكندراني» خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتصوير، ويشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين.

أعلن الفنان أحمد العوضي، لجمهوره ومتابعيه، عن مسابقة جديدة، عقب المسابقة التي أطلقها مؤخرًا وكانت بجوائز مالية تقدر بـ100 ألف جنيه.

وكتب العوضي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المسابقة التالتة.. 
المسابقة سؤالين:
١- اسمي في فيلم الاسكندراني (بكر الإسكندراني ... عز الإسكندراني .. محمود الإسكندراني).

2- اسمي في مسلسل حق عرب (عرب ... حسن ... سالم).

واختتم منشوره: "المسابقة 150 ألف جنيه على 10 فايزين.. يومين وهلم الورق ".

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