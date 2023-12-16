عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي يروج لفيلم الإسكندراني

صدى البلد

نشر الفنان أحمد العوضي البوستر الرسمي لفيلم الإسكندراني ،الذي يلعب بطولته، والمقرر عرضه قريبًا فى دور العرض السينمائية .

ونشر أحمد العوضي على حسابه الرسمي بانستجرام بوستر الفيلم، معلقًا: بكر الإسكندراني.. فيلم دباح إن شاء الله ، 4 يناير بجميع سينمات مصر والخليج.

txt

ضمن أفلام رأس السنة.. تعرف على موعد طرح "الإسكندراني" بالسينما

txt

أحمد العوضي: مش مقتنع إن في بنت ممكن تخوني | شاهد

txt

بعد تشويق الجمهور | تعرف على ضيفة برنامج "صاحبة السعادة"

txt

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

واحتفل صناع فيلم الإسكندراني بالإنتهاء من تصوير مشاهده ، وهو من بطولة الفنان أحمد العوضي ونخبة من الفنانين تحت قيادة المخرج خالد يوسف.

وأعرب الفنان أحمد العوضي مؤخرًا عن سعادته بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف من خلال فيلم "الإسكندراني".

وأكد أحمد العوضي أنه حريص دائمًا على تقديم عمل يلق إعجاب الجمهور، معلقًا: "وأنا بشتغل بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات". 

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل، والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله.. "ولو أنا عندي جماهيرية يبقى عشان أنا راضي ربنا".

فيلم الإسكندراني

تعاقد الفنان  أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديم شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».

وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».

وبدأ أحمد العوضي تحضيرات فيلم «الإسكندراني» خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتصوير، ويشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين.

أعلن الفنان أحمد العوضي، لجمهوره ومتابعيه، عن مسابقة جديدة، عقب المسابقة التي أطلقها مؤخرًا وكانت بجوائز مالية تقدر بـ100 ألف جنيه.

وكتب العوضي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المسابقة التالتة.. 
المسابقة سؤالين:
١- اسمي في فيلم الاسكندراني (بكر الإسكندراني ... عز الإسكندراني .. محمود الإسكندراني).

2- اسمي في مسلسل حق عرب (عرب ... حسن ... سالم).

واختتم منشوره: "المسابقة 150 ألف جنيه على 10 فايزين.. يومين وهلم الورق ".

أحمد العوضى اخبار احمد العوضى موعد طرح فيلم الإسكندراني أفلام رأس السنة اعمال احمد العوضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

أزمة السكر انتهت|لا تدفع أكثر من 27 جنيهًا للكيلو.. وهذه منافذ التوزيع

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

الانقلاب الشتوي| انخفاض كبير في درجات الحرارة وتحذير من رئيس مركز المناخ

قرار عاجل من أمير قطر بسبب وفاة الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت

شوبير يعلن مفاجأة جديدة بعد فوز الأهلي على اتحاد جدة

موضوعات متعلقة

لا أثق في بني أدم| نوال الزغبي توجه رسالة غامضة.. فيديو

كاملة أبو ذكري تحسم الجدل بشأن تصريح باسم سمرة عن نيللي كريم

عمرو دياب يلتقي بـ رابح صقر في مهرجان الميدل بيست.. فيديو

بعد تشويق الجمهور | تعرف على ضيفة برنامج "صاحبة السعادة"

إليسا تفتتح حفلها الغنائي في ميدل بيست بالرياض | فيديو

قبل انطلاقه .. استعداد بوسي شلبي لـ مهرجان الجونة في دورته السادسة |صور

أسعار تذاكر حفل أصالة وأحلام في دبي

درة: كنت أتمنى أعيش في فترة البهجة والإبداع

ترشيحاتنا

تعليق أبو عبيدة على مصرع 3 أسرى لدى المقاومة بنيران إسرائيلية

لفظ ساخر .. نتنياهو يواجه انتقادات حادة بعد حادث إنهاء حياة الرهائن

وزير دفاع أنقرة: الجيش التركي حيد 2084 إرهابيا

مفاجأة جديدة في قضية نصب البلوجر هدير عاطف

مضاعفة عقوبة الحبس والغرامة في جريمة التحرش طبقا للقانون

في قاعة المؤتمرات.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية من مدينة نصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل النظام الغذائي الغني بالألياف صحي؟.. تفاصيل صادمة

إطلالة ساحرة .. نجلاء بدر تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

بسبب رشاقتها.. إلهام شاهين تثير الجدل حول فقدان وزنها.. صور

طريقة عمل كبيبة القرع المقلية.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

أخت رجال.. نجمة تيجي نتجوز بالسر تطرح أغنية جديدة.. فيديو

بطولة ليلى علوى.. طرح البرومو الدعائي لفيلم مقسوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ