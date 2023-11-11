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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي: مش مقتنع إن في بنت ممكن تخوني | شاهد

أحمد العوضي
أحمد العوضي

قال الفنان أحمد العوضي في البرومو الدعائي الذي نشره برنامج "حبر سري"، والذي يعرض على قناة القاهرة والناس، إن سبب رفضه المشاركة في مسلسل "نصيبي وقسمتك"؛ هو أنه لا يقبل أن تخونه فتاة، معلقًا: "رفضت مسلسل نصيبي وقسمتك؛ لأني مش مقتنع إن في بنت ممكن تخوني".

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انتهاء تصوير فيلم الإسكندراني بطولة أحمد العوضي

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وأعرب الفنان أحمد العوضي مؤخرًا، عن سعادته بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف، من خلال فيلم "الإسكندراني".

وأكد أحمد العوضي، أنه حريص دائمًا على تقديم عمل يحوز إعجاب الجمهور، معلقًا: "وأنا بشتغل؛ بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات". 

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله، مضيفا: "اللي ربنا صارفله من حبه؛ هيحبب فيه خلقه.. ولو أنا عندي جماهيرية؛ يبقى عشان أنا راضي ربنا".

فيلم الإسكندراني

تعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم الإسكندراني، للمخرج خالد يوسف؛ بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 في تقديم شخصية جابر الكوماندا في مسلسل ضرب نار.

وجاء تعاقد أحمد العوضي؛ ليكون هذا الفيلم هو البطولة الأولى له في السينما المصرية، مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله، فيلم كارما، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل سره الباتع.

ويشارك أحمد العوضي في بطولة فيلم الإسكندراني، كلا من “زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمود الليثي، انتصار، خالد سرحان، محمد رضوان” وآخرين.

أحمد العوضى ببرنامج حبر سري مسلسل نصيبي وقسمتك فيلم الاسكندرانى أخر أعمال أحمد العوضي

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