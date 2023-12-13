ضمن أفلام رأس السنة.. تعرف على موعد طرح "الإسكندراني" بالسينما

حدد صناع فيلم “الإسكندراني” موعدا مبدئيا لطرح الفيلم في دور العرض السينمائية، ضمن موسم رأس السنة المقبل، ليكون أول عرض له يوم ٣ يناير ٢٠٢٤.

واحتفل صناع فيلم الإسكندراني بالإنتهاء من تصوير مشاهده ، وهو من بطولة الفنان أحمد العوضي ونخبة من الفنانين تحت قيادة المخرج خالد يوسف.

وأعرب الفنان أحمد العوضي مؤخرًا عن سعادته بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف من خلال فيلم "الإسكندراني".

وأكد أحمد العوضي أنه حريص دائمًا على تقديم عمل يلق إعجاب الجمهور، معلقًا: "وأنا بشتغل بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات".

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل، والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله.. "ولو أنا عندي جماهيرية يبقى عشان أنا راضي ربنا".

فيلم الإسكندراني

تعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديم شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».

وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».

وبدأ أحمد العوضي تحضيرات فيلم «الإسكندراني» خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتصوير، ويشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين.