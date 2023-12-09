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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على اسم ابنته .. محمد نور يطرح أحدث أغانيه |صور

محمد نور وابنته
محمد نور وابنته

يطرح الفنان محمد نور  يوم السبت المقبل الموافق 16 ديسمبر أغنيته الجديدة "عاليا"، والتي انتهى من تصويرها وتصاحبه في الأغنية ابنته عاليا، التي يغنى الأغنية باسمها.

والأغنية من كلمات مايكل توفيق وألحان محمد غريب وتوزيع محمد شفيق وجيتار أحمد حسين.

وشارك الفنان محمد نور مؤخرًا، صورًا من تأديته لمناسك العمرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد نور من امام الكعبة برفقة أولاده مما نالت على إعجاب متابعيه.

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"السهر للسهيرة"

وكانت احدث أعمال النجم محمد نور أغنية "السهر للسهيرة"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان مصطفى حدوتة ومحمد نور وتوزيع كولبكس.

 

وأعرب الفنان محمد نور ، مؤخرًا عن سعادته بنجاح الأغنية وردود الفعل الإيجابية التى تلقاها من الجمهور، حيث نشر الاغنية عبر حسابه الرسمي بموقع  "إنستجرام".

وعلق: "مبسوط أوي عشان الغنوة عحبتكم، مليون ونصف بعد أسبوع على يوتيوب الحمد لله".

وتابع: “السهر للسهيرة جاي أسهر والليلة كبيرة هنا قعداتنا الحلوة كتيرة عشان إحنا صحاب مكان واللعب للعيبة بنضيع علشان كسيبة وأنا أحب الناس الحبيبة وفي قلبي صحاب مكان”.

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