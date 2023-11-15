من أمام الكعبة.. شاهد محمد نور يؤدي مناسك العمرة برفقة أولاده

شارك الفنان محمد نور، صورًا من تأديته لمناسك العمرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد نور من امام الكعبة برفقة أولاده مما نالت على إعجاب متابعيه.

"السهر للسهيرة"

وكانت آخر أعمال النجم محمد نور أغنية "السهر للسهيرة"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة وألحان مصطفى حدوتة ومحمد نور وتوزيع كولبكس.

وأعرب الفنان محمد نور ، مؤخرًا عن سعادته بنجاح الأغنية وردود الفعل الإيجابية التى تلقاها من الجمهور، حيث نشرالأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق: "مبسوط أوي عشان الغنوة عحبتكم، مليون ونصف بعد أسبوع على يوتيوب الحمد لله".

وتابع: “السهر للسهيرة جاي أسهر والليلة كبيرة هنا قعداتنا الحلوة كتيرة عشان إحنا صحاب مكان واللعب للعيبةبنضيع علشان كسيبة وأنا أحب الناس الحبيبة وفي قلبي صحاب مكان”.