المنتخب يراقب 4 لاعبين من الاتحاد السكندري قبل معسكر نوفمبر

قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك تواصل من جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر مع النادي، في ظل متابعة قوية لمباريات زعيم الثغر، ورغبة في ضم عدد من لاعبيه خلال المعسكر المقبل.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، بحسب مصادرنا، يحظى مؤمن عوض، الظهير الأيمن للفريق، باهتمام خاص، مع متابعة من إبراهيم حسن، مدير المنتخب.

وتابع، كما نال الثنائي مصطفى إبراهيم، مدافع الفريق، ومحمود عماد، لاعب الوسط، إعجاب الجهاز الفني، إلى جانب الإشادة بمستوى صبحي سليمان، حارس مرمى الاتحاد.

واختتم، من المتوقع أن تشهد القائمة المقبلة انضمام لاعب أو اثنين من صفوف الاتحاد السكندري، استعدادًا لمواجهتي مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا.