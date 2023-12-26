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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

رامي إمام
رامي إمام

أشاد المخرج الكبير رامي إمام بموهبة الفنانة ياسمين صبري لأنها دائمًا متطورة ومختلفة فى أعمالها الفنية.

وأضاف رامي إمام فى تصريحات ل"صدي البلد": ياسمين صبري نجحت فى تطوير موهبتها من خلال الأعمال التى قدمتها .

وعن مشاركتها فى فيلم أبو نسب ، قال رامي إمام ، معلقًا: هتشوفوه ياسمين بشكل مختلف تمامًا فى أحداث الفيلم.

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وفيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام. 

 ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر. 

كانت الشركة المنتجة، طرحت البرومو الدعائى الأول لفيلم محمد عادل إمام الذي يحمل اسم أبو نسب، استعدادا لعرضه. 

وظهر محمد عادل إمام فى البرومو  بشخصية الدكتور على ، ويتزوج من ياسمين صبري. 
كما ظهر فى البرومو ماجد الكدواني الذى يجسد شخصية والد ياسمين صبري ويقوم بتدبير مواقف كوميدية تجمعه بمحمد عادل إمام.

ياسمين صبري المخرج رامى امام أبطال فيلم أبو نسب محمد عادل امام بوستر فيلم أبو نسب

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