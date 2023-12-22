عادل إمام مش تعبان وزي الفل.. رامي إمام يُطمئن جمهور الزعيم

أكد المخرج رامي إمام، نجل الزعيم عادل إمام، أن والده بحالة صحية جيدة، قائلا :" "الزعيم مش تعبان وزي الفل".

وأضاف نجل الزعيم عادل إمام، خلال لقاء على العربية، أن ما يتعرض له الزعيم مجرد شائعات، وأسرته تعودت على هذه الشائعات.

حقيقة ظهور عادل إمام مع ابنه فى شمس الزناتى

كشف المخرج عمرو سلامة حقيقة مشاركة الفنان عادل إمام وعودته للتمثيل من خلال فيلم "شمس الزناتى" الذى يقدمه نجله محمد إمام.

وقال عمرو سلامة فى لقاء ببرنامج سينماتك: ظهور عادل إمام بفيلم "شمس الزناتى" غير صحيح كما أن هذا العمل بعيد تماما عن نسخة الفيلم التى عرضت فى 1991.