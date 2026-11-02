فلسطين و"الصليب الأحمر" تبحثان الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الأراضي المحتلة

بحث مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، تطورات الأوضاع الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وسبل تعزيز حماية المدنيين وضمان احترام القانون الإنساني الدولي.
وتناول اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ملف الأسرى الفلسطينيين، واستمرار منع الاحتلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم وزيارتهم، في ظل تصاعد سياساته القمعية بحقهم، وحرمانهم من الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، وممارسات التنكيل والتعذيب.
وأشار خريشي إلى ما ورد من شهادات بشأن تعرض أسرى للتعذيب، مؤكدًا أهمية متابعة هذه القضية، والإفراج عن الأسرى والعمل على استعادة الزيارات، بما يتيح للجنة الاطلاع على ظروف احتجازهم ومتابعة أوضاعهم واحتياجاتهم الإنسانية.
من جانبها، أكدت سبولياريتش أن ملف الأسرى الفلسطينيين يمثل أولوية عالية لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأن الاتصالات مستمرة بصورة يومية بهدف استعادة إمكانية الوصول إليهم وزيارتهم.
كما أكد الجانبان أهمية حماية المدنيين ومتابعة احتياجاتهم، ومواصلة التنسيق بشأن هذه الملفات، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز احترام القانون الإنساني الدولي.