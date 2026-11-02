وزير خارجية لبنان يجدد ثقته بالجيش وقوى الأمن لمساعدة الحكومة في استعادة السيادة وتحرير الأرض وحصر السلاح

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي ثقته بالجيش اللبناني وقوى الأمن في مساعدة الحكومة على استعادة سيادة الدولة وتحرير الأراضي اللبنانية وحصر السلاح، مشدداً على أهمية التكامل بين الدبلوماسية والقوة في تحصين الوطن.

وكتب رجي، فى تدوينة له عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه اجتمع على مائدة واحدة مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدجار لاوندس، وذلك على هامش مشاركتهم في أعمال «حوار المنامة.

وجدد رجى ثقته بالمؤسسات العسكرية والأمنية، مؤكداً أن التنسيق والتكامل بين العمل الدبلوماسي والقدرات العسكرية والأمنية يمثلان ركيزة أساسية لحماية لبنان ومساندة الحكومة في تحقيق أهدافها المتعلقة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.